On ne boira plus jamais de café comme avant (même en dosette) !

(ETX Daily Up) - Si hier la consommation du café fut révolutionnée par Nespresso avec le concept de dosettes, le produit devenu un indispensable du quotidien est en train de vivre une nouvelle évolution en phase avec l'urgence climatique. Tandis que les géants de l'agroalimentaire travaillent activement sur la suppression de l'emballage, une autre voie se dessine du côté des laboratoires, avec du café... sans café ! Le kawa que l'on sirote aujourd'hui ne sera pas celui de demain...

Du cellulose, des dérivés d'algues, du sorbitol ou encore du chlorure de sodium... Voilà la recette de la toute dernière innovation de la marque Keurig pour fabriquer des dosettes de café. Une nouveauté fraîchement dévoilée dans un communiqué qui n'est pas comme les autres : les capsules se décomposent en effet toutes seules dans la poubelle comme le marc de café. Le géant texan de l'agroalimentaire pense avoir trouvé la solution pour éviter le plastique présent d'habitude dans la confection des dosettes de café. Ce revêtement protecteur enferme les grains de café moulus et pressés préalablement. Et les mordus de kawa ne devraient pas craindre de siroter une qualité moindre de leur breuvage préféré qui pourra tout de même subir une préparation à haute pression. Des phases d'expérimentation sont en cours pour valider l'invention, sachant qu'un début de commercialisation est prévu pour l'automne prochain. Ces nouvelles capsules devront être utilisées dans une machine à café spécifique capable de lire les différentes gammes de dosettes pour adapter la préparation.

Cette innovation n'est bien sûr pas sans rappeler la recette de Coffee B, de la marque Café Royal, dont la coque à base d'algues avait surpris bon nombre de buveurs de café à son annonce en 2022. Se présentant sous forme de petites boules, dans lesquelles est contenu le café, tout leur intérêt réside dans la capacité à se dégrader au fil des semaines selon l'humidité. Une réponse jugée en effet efficace pour contrebalancer l'impact écologique généré par les 100.000 tonnes de déchets d'aluminium et de plastique dont sont responsables les dosettes de café. L'année dernière, le Directeur Général de Café Royal, Ghassan Kara, avait confié à Forbes une volonté "de révolutionner le secteur du café et devenir la nouvelle norme de la consommation éco-responsable du café. Pour cela, nous allions les avantages des solutions à capsule et à grains sans leurs inconvénients respectifs".

D'une révolution technologique à une évolution écologique

De la même manière que Nespresso a révolutionné la consommation du café en lançant son concept de dosettes breveté au début des années 1990, une nouvelle génération de capsules repense ainsi la façon dont on fait couler le petit kawa du matin. Tout l'objectif est de se passer du plastique ou de l'aluminium. De son côté, Nespresso tente pourtant de maintenir en vie son concept de capsules en l'adaptant à la problématique de l'urgence climatique. En 2022, le géant suisse avait ainsi dévoilé une dosette conçue à partir de papier compostable à la suite de trois années de recherches et de mises au point.

Avant que la conception elle-même des dosettes ne devienne le sujet central, la question de l'empreinte écologique des dosettes de café a été abordée dans un premier temps sous le prisme du recyclage. Une collecte de dosettes usagées a d'abord été mise en place au moyen d'un maillage de commerces acceptant que les consommateurs les leur remettent. Selon Nestlé, la maison mère de Nespresso, "en Suisse, l’engagement de réduire le bilan carbone des capsules Nespresso a commencé en 1991 avec l’introduction du premier système de recyclage Nespresso". En France, on peut faciliter le recyclage de ses capsules en les déposant en déchetterie ou via des commerçants du réseau Mondial Relay. Sous réserve de vérifier que sa commune dispose d'un système de recyclage adapté, on peut aussi jeter les dosettes de café en aluminium ou en plastique dans le bac jaune. Mais il y a un hic : "à ce jour, un centre de tri sur trois est équipé d’une machine à courant de Foucault. Elle permet de séparer du reste des déchets les petits aluminiums comme les capsules de café, de canettes, les plaquettes de médicaments" avait expliqué Laurent Batisda de Citeo au magazine 60 millions de consommateurs en 2023. Avant même de savoir si l'on peut jeter à la poubelle ses dosettes, encore faut-il savoir si celles-ci sont recyclables, ce qui n'est pas le cas de la moitié des utilisateurs, avait indiqué le mensuel.

Du café (presque) sans café

Alors que l'emballage du café est devenu l'axe de développement privilégié pour réduire son impact carbone, une autre voie semble pourtant se dessiner : celle du kawa de laboratoire. Une start-up parisienne du nom de Stem veut croire en la capacité des cellules du café que l'on stimule sous microscope pour obtenir un produit plus éthique. Ces recherches en biotechnologies s'inscrivent ainsi dans le même processus de développement que la viande cellulaire, indiquée souvent comme le steak in vitro. La jeune entreprise française a suivi les pas d'un laboratoire finlandais qui avait cultivé dans un bioréacteur les cellules d'une plante de caféier, d'après des résultats de recherches publiés en 2021.

Enfin, à Ede, aux Pays-Bas, Northern Wonder a misé sur un autre concept en assemblant des graines de lupin à de l'orge, du seigle, des pois chiches, des figues, de la chicorée, de la caroube et du cassis pour s'approcher au plus près de la saveur amère et torréfiée du café. Une recette donc qui ne contient... aucun café ! Cette tambouille ressemble en fait au mélange que l'on trouve déjà en rayons et qui se destine aux consommateurs souhaitant éviter la caféine (les femmes enceintes par exemple). Celle-ci se constitue généralement de malt, d'orge et de chicorée. Dans le cas de cette recette néerlandaise, on y ajoute aussi de la caféine synthétique.