Les aliments anti-inflammatoires sont-ils efficaces pour avoir une belle peau ?

(ETX Daily Up) - Quel est le point commun entre le saumon, les graines de lien et la cannelle ? Ce sont des aliments réputés pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Et selon la communauté bien-être de TikTok, ils seraient essentiels pour avoir une peau nette et éclatante. Néanmoins, les diététiciens émettent des doutes quant à leur réelle efficacité contre les problèmes de peau.

Ces derniers temps, il n'est pas rare de tomber sur des vidéos TikTok prônant les vertus de la nourriture anti-inflammatoire, dont la promesse d'une peau en bonne santé. A l’heure actuelle, le hashtag #antiinflammatoryfood a généré plus de 50 millions de vues sur le réseau social chinois.

L'alimentation anti-inflammatoire est composée de graisses saines (huile d'olive, noix, avocat), d'aliments riches en Oméga 3 (saumon, thon, maquereau, huile de lin, graines de chia et de chanvre), de fruits et de légumes, riches en fibres et en antioxydants, particulièrement les fruits rouges et les crucifères (chou, brocoli...), d'oléagineux, de légumineuses, de céréales complètes et de certaines épices comme le curcuma.

Cette alimentation est connue pour limiter le risque de maladies cardiovasculaires. Elle protège des inflammations chroniques telles que le diabète, l'asthme ou l'arthrose.

Pour la communauté bien-être de TikTok, cette nourriture est aussi source de bienfaits pour une peau nette. Dans cette vidéo, la TikTokeuse nastblog recommande trois aliments pour guérir de l’acné dont l’huile de graine de lin, riche en oméga 3, le thé vert, riche en polyphénols, et la cannelle, une épice anti-inflammatoire. Mais est-ce que l'alimentation anti-inflammatoire seule est vraiment efficace pour avoir une peau nette ?





Des avis à prendre avec des pincettes

Pour Florence Foucaut, diététicienne et experte en nutrition à Paris, ces aliments peuvent effectivement être un coup de pouce pour aider à avoir une peau en bonne santé, mais pas totalement. En réaction à la vidéo de nastblog, la diététicienne avertit tout de même qu’il faut prendre les avis présentés sur les réseaux sociaux avec précaution et ne se fier qu’aux réelles données scientifiques, seul gage de sérieux.

"Oui, effectivement, les graines de lin sont riches en oméga 3. Le souci est que cette influenceuse invite les internautes à les consommer entièrement, en les parsemant dans une salade par exemple. Or, pour avoir ces bienfaits, il faut les consommer moulues, et surtout conserver les graines de lin moulues à l’abri de la lumière afin qu’elles ne s’oxydent pas". Elle conseille également de se procurer des mélanges de noix, elles aussi moulues pour une meilleure absorption des omégas 3.

Le thé vert ou le thé matcha font également partie de ces ingrédients prétendument anti acné, prônés par les influenceurs. "Le thé vert contient bien des catéchines (EGCG), molécules connues pour avoir des propriétés inflammatoires et antioxydantes. Et la cannelle également", ajoute Florence Foucaut. Mais d'après elle, "pour pouvoir bénéficier de ces vertus anti-inflammatoires en question, il faudrait absorber des quantités astronomiques de thé vert et de cannelle tous les jours, ce qui n’est pas possible du tout au quotidien".

Des vidéos trompeuses

Pourtant, de nombreuses vidéos de transformation avant/après sur les réseaux sociaux semblent affirmer qu'incorporer ces aliments dans son quotidien suffit à améliorer l'état de la peau. Pour les personnes présentant des problèmes de peau, la diététicienne recommande une alimentation équilibrée et diversifiée. "En effet, l’alimentation participe au bon état cutané, notamment lorsque celle-ci souffre d’acné et d’autant plus si elle est trop riche en lipides".

La diététicienne rappelle que d’autres éléments entrent en compte pour améliorer l'apparence de la peau. "D’autres facteurs peuvent jouer un rôle essentiel pour avoir une bonne peau, comme éviter l’exposition au soleil, ou la prise de certains médicaments sur prescription. La consommation d’alcool et de tabac sont aussi d’autres facteurs déterminants. L'alimentation peut aider à atténuer la pathologie, mais elle ne peut pas être le seul élément clé pour avoir une peau en bonne santé.

Pour guérir de problèmes cutanés, avant de se tourner directement vers une alimentation anti-inflammatoire, elle conseille de consulter un spécialiste. "Il faut d’abord consulter un dermatologue, afin de diagnostiquer l’origine du problème cutané, puis ensuite il prescrira un traitement si nécessaire et il vous indiquera si un changement de régime alimentaire est nécessaire".