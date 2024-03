Du béton autochauffant pour supprimer toute trace de neige et de verglas l'hiver

(ETX Daily Up) - Des chercheurs de l'université Drexel, aux États-Unis, travaillent sur une nouvelle forme de béton autochauffant capable de faire fondre automatiquement la neige et la glace lorsque les températures sont particulièrement faibles. L'idée est de pouvoir un jour construire des routes avec ce béton et réduire les besoins de salage et de déneigement.

Ces recherches s'inscrivent dans une démarche de création d'infrastructures plus écologiques et résilientes. Pour arriver à leurs fins, les chercheurs ont intégré dans la composition classique du béton des microcapsules de matériaux à changement de phase, c'est-à-dire capables de changer d'état physique selon la température à laquelle ils sont exposés, notamment de la paraffine. Ces matériaux accumulent et libèrent de la chaleur, maintenant ainsi la surface à une température positive suffisante pour ne pas geler.

Les premiers essais réalisés ont déjà montré une capacité du béton à rester "chaud" pendant près de dix heures. À l'aide de caméras et de capteurs thermiques, les chercheurs ont surveillé la température et le comportement de plusieurs dalles. Toutes ont réussi à maintenir une température de surface comprise entre 4 et 13 degrés Celsius pendant tout ce temps, alors même que la température de l'air descendait en dessous de 0. D'autres études, plus poussées, doivent encore être menées afin de confirmer la fiabilité de cette technologie à long terme​​.

À noter que cette fonction autochauffante permet non seulement de dégivrer les surfaces en hiver, mais aussi d'accélérer le processus de durcissement du béton.

Outre les routes, ce type de découverte pourrait un jour avoir un impact significatif dans la construction, en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Leurs recherches ont fait l'objet d'une publication dans le Journal of Materials in Civil Engineering.

Jusqu'à présent, les rares expériences de sections autochauffantes consistaient à installer sous la surface de la route des câbles électriques qui chauffent pour faire fondre la neige et la glace. Si ce système est relativement efficace, il s'avère néanmoins compliqué à mettre en place sur de longues distances. D'autre part, il consomme beaucoup d'énergie et est très cher à mettre en place.