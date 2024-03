Réquista. L’Accordéon club a allumé la flamme des jeux olympiques

La présidente de l’Accordéon club réquistanais a déclaré ouverts les jeux olympiques du réquistanais, après que l’équipe de France ait défilé, drapeau en tête, entre les tables des nombreux convives ayant pris place dans la salle des fêtes pour le traditionnel repas au stockfish.

La petite Héloise Malié dernière arrivée au club a allumé la flamme avec son fanion et cette dernière ne s’est éteinte que lorsque les derniers danseurs de la soirée sont repartis, fourbus, mais heureux de cet intermède gastronomique, musical et sportif.

Les membres de l’ACR se sont une nouvelle fois mobilisés autour de leurs petits musiciens pour réussir cette soirée devenue incontournable au fil des ans. Ils ont préparé le stockfish et les accompagnements, mais aussi le décor de la salle particulièrement réussi sur le thème cette année des jeux olympiques. Sandra, Guy Lacan, Guillaume et toute l’équipe ACR remercient leur fidèle public toujours plus nombreux chaque année, et adressent leurs sincères excuses aux personnes que l’on n’a pas pu accepter faute de place. Le prochain rendez-vous de l’accordéon club sera le dimanche 7 avril après-midi à Réquista où se déroulera le concours régional d’accordéon, piano, batterie ; le jury de l’UMPE sera à la salle des fêtes pour auditionner les musiciens en individuel, en duo et en groupe ; selon les résultats obtenus, ils pourront participer en novembre au grand concours européen qui se déroulera à Paray Le Monial. Venez nombreux encourager petits et grands musiciens réquistanais.

Un autre rendez-vous est programmé pour les danseurs, le samedi 25 mai à 21 h à la salle de spectacle de Réquista ; ce sera le bal de la fête des mères. Cette soirée qui se veut avant tout conviviale sera animée par les musiciens de l’ACR. Un intermède sucré permettra un temps de repos pour les jambes avant de poursuivre la danse jusqu’au bout de la nuit.