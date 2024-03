Kate Middleton malade : "Vous n’êtes pas seuls, ne perdez pas espoir", la princesse de Galles révèle être atteinte d’un cancer, onde de choc et vague de soutien

La princesse de Galles, Kate Middleton, épouse du prince Williams, a annoncé vendredi 22 mars 2024 souffrir d’un cancer, mettant fin à des semaines de rumeurs autour de sa santé.

La princesse de Galles, Kate Middleton, a mis fin vendredi 22 mars 2024, à des semaines de silence et de rumeurs autour de sa santé, en annonçant publiquement souffrir d’un cancer pour lequel elle a entamé depuis le mois de février une chimiothérapie. Toutefois, le palais de Kesington a indiqué que le type de cancer dont souffre Kate Middleton ne sera pas divulgué.

Opérée de l’abdomen en janvier

Sur la vidéo, c’est une Kate Middleton déterminée mais aussi fatiguée que l’on découvre. L’épouse du prince Williams, fils du roi Charles III, révèle que la maladie a été diagnostiquée en janvier 2024 après que la princesse, âgée de 42 ans, a subi une intervention chirurgicale à l’abdomen à Londres.

#KateMiddleton annonce elle-même ce vendredi 22/3/24 être atteinte d'un cancer. Sa vidéo... pic.twitter.com/pCqZKkT4PC — Vicky Dehaene (@womandream) March 23, 2024

"Un programme de chimiothérapie préventive"

Elle avait été hospitalisée deux semaines et suivait depuis une convalescence discrète qui n’a jamais cessé de nourrir maintes spéculations. "Mon équipe médicale m’a recommandé de suivre un programme de chimiothérapie préventive et je suis à présent dans les premières phases du traitement", déclare Kate Middleton dans la vidéo réalisée mercredi 20 mars et diffusée ce vendredi sur le compte Instagram officiel du couple princier.

"Ce fut bien sûr un énorme choc"

"Ce fut bien sûr un énorme choc, et William et moi mettons tout en œuvre afin de gérer cela dans notre cercle privé, pour le bien de notre famille", ajoute-t-elle. Kate explique avoir attendu de rendre publique cette information jusqu’au début des vacances scolaires britanniques afin de préserver ses trois enfants, George, 10 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans.

Il nous a fallu du temps pour tout leur expliquer d’une manière qui leur convient et pour les rassurer sur le fait que tout ira bien Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

"Il nous a fallu du temps pour tout leur expliquer d’une manière qui leur convient et pour les rassurer sur le fait que tout ira bien", précise la princesse qui s’est voulue être rassurante. "Comme je leur ai dit, je vais bien et je deviens plus forte chaque jour en me concentrant sur les choses qui m’aideront à guérir, dans mon esprit et dans mon corps. Avoir William à mes côtés est aussi une grande source de réconfort. Tout comme l’amour, le soutien et la gentillesse dont beaucoup d’entre vous ont fait preuve".

"Je vais bien"

Cette annonce a été un choc au Royaume-Uni, qui a déjà appris au début du mois de février que le roi Charles III, âgé de 75 ans, est soigné pour un cancer détecté moins d’un an et demi après son accession au trône. Le souverain s’est dit vendredi soir "fier du courage dont a fait preuve Catherine en parlant comme elle l’a fait".

Le choc au Royaume-Uni et messages de soutien du monde entier

"Il est resté en contact étroit avec sa belle-fille bien-aimée tout au long de ces dernières semaines", a précisé un porte-parole du palais de Buckingham. "Nous souhaitons santé et guérison à Kate et à la famille, et espérons qu’ils pourront se rétablir (de manière) privé et en paix", ont de leurs côtés fait savoir Le prince Harry et Meghan Markle dans un communiqué transmis depuis la Californie.

Wishing Catherine, The Princess of Wales all possible strength and sending good wishes to her and her family for a full and rapid recovery. — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 22, 2024

De nombreuses personnalités ont réagi à cette annonce. Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, a souhaité un rétablissement "complet et rapide" à la princesse. "Nous sommes extrêmement tristes d’apprendre cette nouvelle", a exprimé de son côté la Maison Blanche.

Le Palais de Kensington a communiqué que la princesse reprendra du service "dès que son équipe médicale l’y autorisera. Nous avons besoin de temps, d’espace et d’intimité pendant que je poursuis mon traitement", a pour sa part demandé Kate Middleton, appelant ainsi au respect de sa vie privée.

Un message d'espoir

"Je pense beaucoup à celles et ceux qui ont un cancer. Ne perdez pas la foi et l'espoir, vous n'êtes pas seuls".