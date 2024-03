Espalion. L’extension du centre médico-psychologique inaugurée

L’inauguration de l’extension des locaux du centre médico-psychologique (CMP), 16 avenue de Saint-Pierre a eu lieu récemment.

Le Centre médico-psychologique (CMP) est une structure de soins du secteur de psychiatrie générale qui propose des prises en charge individualisées et s’adresse aux personnes adultes ou jeunes de plus de seize ans présentant une souffrance psychique.

Installé depuis 2010, le CMP, compte-tenu de son évolution et de son organisation, avait besoin de s’agrandir. Depuis la mi-janvier, il dispose de 55 m2 supplémentaires, avec deux bureaux dont un offrant discrétion et confort pour les séances de relaxation et d’hypnose, et une grande salle de réunion.

L’inauguration s’est faite en présence d’Eric Picard, maire, Stéphane Mazars, député et des partenaires du CMP : Assad, CPTS Nord-Aveyron, Fondation Optéo…

Les CMP d’Espalion et Saint-Geniez-d’Olt

Ils rayonnent sur un vaste territoire couvrant tout le Nord-Aveyron. Depuis sa création en octobre 1982, ce CMP a considérablement modifié son organisation et son champ d’intervention. S’il existait une structure unique au départ, 27 avenue d’Estaing, un deuxième CMP a ouvert ses portes en 1998 à Saint-Geniez-d’Olt. Les locaux n’étant plus adaptés à la population accueillie et aux professionnels de santé, les deux CMP ont déménagé dans des centres de soins infirmiers : Saint-Geniez-d’Olt en janvier 2007, Espalion en juin 2010.

Les missions

Les différentes missions du CMP s’articulent autour d’un temps dédié à l’accueil, assuré par la permanence infirmière et le secrétariat médical, d’un temps de consultation et de suivi médical, psychologique et social, d’un temps d’entretiens infirmiers au CMP ou à domicile ou son substitut, d’un temps de coordination du parcours de santé du patient en relation avec les différentes structures du centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez (hôpitaux de jour, centres d’accueil thérapeutique à temps partiel, unités d’hospitalisation) mais également en lien avec les différents partenaires du réseau (médecin traitant, structures sociales et médico-sociales ou le lieu de vie du patient). L’ensemble de ces actions sont planifiées selon les besoins identifiés.

Modalités de prise en charge

Les CMP d’Espalion et Saint-Geniez-d’Olt répondent aux besoins des publics. Les personnes peuvent être adressées par leur médecin généraliste, une institution sociale, médico-sociale ou sanitaire, l’entourage ou par elles-mêmes.

Plusieurs thérapies

Lors du premier contact, un entretien infirmier d’évaluation sera réalisé afin de définir ensuite en équipe pluridisciplinaire les modalités de prise en charge les plus adaptées à la problématique.

Selon les besoins des soins spécifiques peuvent être proposés, une thérapie EMDR, une thérapie cognitivo-comportementale, thérapie familiale systémique, relaxation.