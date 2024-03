Comment retrouver sa bonne humeur au printemps ?

(ETX Daily Up) - Voilà le printemps, la nature qui se réveille, les journées qui s’allongent, les températures qui remontent… Et pourtant, nous pouvons mettre un peu de temps à sortir réellement de la léthargie hivernale. On se sent fatigué, cafardeux, voire déprimé. On appelle d’ailleurs cet état une dépression saisonnière. Pour retrouver un regain d’énergie et adapter notre corps à la nouvelle saison qui s’annonce, voici quelques astuces à adopter.

La transition de l’hiver au printemps peut affecter certaines personnes. Elle peut détériorer leur humeur et leur bien-être mental. Les Allemands parlent de "Frühjahrsmüdigkeit" (Frühjahr signifiant printemps et müdigkeit fatigue), un terme spécifique pour décrire cette fatigue annuelle qui apparait au printemps. Cet épuisement que l’on peut ressortir à l’arrivée des beaux jours serait une histoire d’hormones et de métabolisme. En hiver, nous produisons plus de mélatonine, une hormone naturelle qui favorise le sommeil. Même si le printemps arrive, notre corps prend un peu de temps pour s’habituer à la nouvelle saison et à remplacer la fabrication de la mélatonine par de la sérotonine, l’hormone dite du bonheur, liée à la hausse de la luminosité. Par ailleurs, le corps doit également s’adapter au changement du métabolisme, à une alimentation plus légère après un hiver à manger plus gras. Pour s’adapter au mieux au passage de saison, voici quelques conseils à appliquer au quotidien pour booster votre humeur.

Faire de l’exercice

Bouger son corps est un excellent moyen de se requinquer à l’arrivée du printemps. L’activité physique libère des endorphines, les "hormones du bonheur", contribuant à améliorer l’humeur et à réduire le stress. D’après une étude de 2023 menée par des chercheurs australiens, la pratique régulière d’activités physiques serait bénéfique pour réduire les symptômes de dépression, de détresse émotionnelle et d’anxiété. Parmi les pratiques les plus bénéfiques, on retrouve la marche, le yoga ou encore le fitness.

Passer du temps à l’extérieur

Avec le retour des beaux jours, passer du temps dans la nature est vivement conseillé. Flâner dans un parc, se promener au bord d’un lac ou s’occuper de ses plantes dans son jardin auraient même un impact sur la structure du cerveau et amélioreraient l’humeur, selon des scientifiques allemands. L’air stimule la production de dopamine et d’endorphines en réponse à la douleur ou au stress. Être à l’extérieur permet par ailleurs de s’exposer à la lumière naturelle, ce qui aurait un impact significatif sur notre humeur, mais également notre sommeil.

Regarder la photographie de quelqu’un qu’on aime

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le simple fait de regarder une image d’un proche que l’on aime produit de l’ocytocine, l’hormone de l’amour, qui pallie le stress de l’organisme. Kandi Wiens, chercheuse à l'Université de Pennsylvanie, sollicitée par le NY Post, explique que "regarder la photo d’une personne que l’on aime "active le système nerveux parasympathique" qui a un effet apaisant sur le corps. D’une manière plus générale, passer du temps avec ses proches peut aider à mieux gérer son humeur et son stress.

Faire de la méditation

La méditation est une pratique idéale pour relâcher le mental et chasser les pensées négatives engendrées par notre esprit. Elle permet non seulement d’aiguiser notre capacité d’attention, mais aussi de travailler sur sa respiration et de favoriser la détente . D’après une étude scientifique, s’entraîner trente minutes par jour, six jours par semaine pendant neuf mois permettrait de diminuer la production de cortisol et de réduire le stress chronique. La méditation favoriserait l’activité cérébrale de zones associées aux sentiments positifs, dont la joie, la curiosité, ou l’enthousiasme.

Manger équilibré

Adopter une alimentation saine et équilibrée peut contribuer à maintenir un bon équilibre émotionnel. Consommer des aliments riches en nutriments, comme des fruits, des légumes, des céréales complètes et des protéines maigres permettrait le bon fonctionnement des neurotransmetteurs et ainsi une bonne régulation de l’humeur.