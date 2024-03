Faire de la musique aiderait à doper la créativité

(ETX Daily Up) - La créativité figure parmi les facultés humaines les plus remarquables, mais aussi les plus mystérieuses. Si le mythe veut que les idées novatrices surgissent de nulle part, elles sont, en réalité, le résultat de mécanismes complexes faisant intervenir plusieurs réseaux cérébraux. La pratique de la musique faciliterait ce processus créatif.

Des chercheurs affiliés aux universités italiennes de l'Aquila et de Teramo sont arrivés à cette conclusion après avoir mené une expérience impliquant 83 participants en bonne santé, âgés en moyenne de 19 à 20 ans. Certains d’entre eux ont étudié la musique au conservatoire, tandis que d’autres n’ont jamais reçu une éducation formelle au quatrième art. Tous les volontaires ont réalisé plusieurs tests évaluant leur mémoire de travail et leur pensée divergente, quel que soit leur niveau de formation musicale.

La notion de "pensée divergente" renvoie à la capacité à générer des idées nombreuses et variées. Elle s’oppose à la "pensée convergente", ou la capacité à trouver une solution définie à un problème donné. Des études antérieures ont montré que la pensée divergente est influencée par divers facteurs psychologiques, dont les traits de personnalité et l'intelligence émotionnelle, mais aussi par des processus cognitifs tels que la mémoire de travail.

La mémoire de travail permet de manipuler et de retenir des informations pendant la réalisation d’une tâche ou d’une activité. C’est elle qui nous permet, par exemple, d’effectuer un calcul mental ou de retenir un numéro de téléphone le temps de le noter. Elle fonctionne comme une mémoire tampon dans laquelle les événements, mots, dates ou images sont fixés de façon éphémère, avant d’être oubliés ou stockés dans la mémoire à long terme.

Les auteurs de cette étude, parue dans la revue Brain Science, ont remarqué que les individus ayant reçu une éducation musicale formelle semblent avoir une meilleure mémoire de travail. Ils ont également obtenu de meilleurs résultats au test d’évaluation de la pensée divergente. Les universitaires en ont donc conclu que "la pratique musicale augmente la pensée divergente grâce aux compétences de la mémoire de travail, qui permettent à la pensée divergente d'activer les processus associatifs et d'allouer des ressources d'attention".

Cette étude met en lumière l'importance de l'éducation musicale dans le développement des capacités cognitives. Néanmoins, il convient de noter qu’elle a été menée sur un nombre relativement restreint de participants, tous d'âge similaire. Des résultats différents pourraient donc émerger de recherches menées sur des groupes démographiques plus variés.

Cependant, ce travail de recherche offre un nouvel éclairage sur les bienfaits de l'éducation musicale pour le développement de l'esprit. Écouter de la musique, chanter ou jouer d’un instrument a de multiples bénéfices sur le fonctionnement cognitif global du cerveau tout au long de la vie. Raison de plus pour encourager l’apprentissage et la pratique de la musique dès le plus jeune âge.