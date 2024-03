Lisa Fernandez, de l’lfsi de Millau au soleil de Pampelune

La Lozérienne d’origine, future infirmière, profite du réseau Erasmus pour étudier jusqu’en Espagne.

Âgée de 21 ans, Lisa Fernandez a grandi à Chanac en Lozère et a rapidement pensé au secteur médical. Après un baccalauréat scientifique, elle part en faculté de médecine. " C’était pendant le covid, j’ai eu du mal à m’accrocher ", confie-t-elle. Elle décide de faire des demandes pour intégrer des Ifsi et Millau rassure ses parents.

" Ils ont choisi pour moi, j’avoue, pour le cadre de vie, la proximité avec la Lozère, le fait que ce soit une petite ville et qu’on puisse y pratiquer des sports de pleine nature. " En effet, depuis son arrivée à Millau, la jeune femme, très sportive, est membre du club de triathlon local, elle pratique aussi l’escalade avec des amis, du vélo, de la course à pied, de la natation, de la via ferrata ainsi que de la randonnée.

"La pharmacologie et l’aspect relationnel m’ont plu"

Plus jeune, Lisa Fernandez a pratiqué le VTT au niveau national et international mais elle a dû arrêter pour se consacrer à ses études. Elle qui voulait partir dans une grande ville a mis un peu de temps à s’habituer. " À partir de la 2e année, je m’y suis faite. J’étais un peu préparée à la charge de travail que nous avons à l’Ifsi grâce à mon année en médecine. Par contre, j’avais des représentations de ce qu’étaient les études et j’ai été surprise. La pharmacologie et l’aspect relationnel m’ont beaucoup plu ".

C’est en début de 2e année qu’un projet Erasmus se dessine dans la tête de Lisa Fernandez et elle le met en œuvre seule, avec le soutien de la documentaliste de l’Ifsi. Elle envoie beaucoup de demandes de stages et reçoit quatre réponses positives.

Elle choisit Pampelune. " J’ai eu un bon feeling avec mon contact là-bas ", raconte la jeune femme. Pourquoi ce projet ? " Depuis longtemps, j’ai une passion pour les langues que j’ai eu envie de développer. J’aime aller à l’étranger et l’Ifsi de Millau a la charte Erasmus ". Et pour cause, avec ses moyens, l’étudiante infirmière a déjà visité la Croatie, la Grèce, l’Italie, le Maroc, Londres, l’Espagne, le Portugal, la Martinique et la Suisse.

Avec des grands-parents paternels espagnols, langue qu’elle n’a pas apprise petite, elle a logiquement choisi l’Espagne pour ce stage et se projette éventuellement dans un pays anglophone après le diplôme. Alors qu’elle avait demandé un service de court séjour, Lisa Fernandez est affectée aux urgences. Sa première réaction est empreinte d’appréhension : " Est-ce que je vais être capable de faire mon stage aux urgences alors que je n’y ai jamais été en France et que je ne parle pas la langue, que je ne connais pas les termes médicaux ? "

Après quelques jours sur le terrain de ce stage préprofessionnel, Lisa Fernandez salue l’encadrement de l’équipe, de l’infirmière qui la suit tous les jours. " C’est un cocon, j’aime beaucoup l’ambiance, je n’ai plus aucune appréhension. Je suis aussi suivie par un professeur de l’université à Pampelune qui est très disponible et bienveillant. Aux urgences, je prends confiance en moi et j’interagis de plus en plus avec les patients. "