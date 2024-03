En Australie, les pertes de neige pourraient s'avérer plus importantes que dans d'autres régions alpines du monde

(ETX Daily Up) - Une équipe de chercheurs allemands a tenté de déterminer quelle région alpine du monde était la plus susceptible de perdre son manteau neigeux sous l'effet du réchauffement climatique. La réponse se trouve en Australie, où la couverture neigeuse fond à vitesse grand V.

Les Alpes australiennes risquent de connaître la plus grande perte de neige au monde d'ici à la fin du siècle. C'est la conclusion d'une étude publiée dans la revue Plos One qui s'est intéressée à la fonte du manteau neigeux dans différents massifs montagneux de la planète à cause des dérèglements climatiques. La recherche a été menée dans sept chaînes montagneuses du monde : les Alpes européennes, les Andes, les Appalaches, les Alpes australiennes, les Alpes japonaises, les Alpes du Sud de la Nouvelle-Zélande et les montagnes Rocheuses (États-Unis).

"Dans toutes les grandes régions skiables, les jours d'enneigement devraient diminuer considérablement dans tous les scénarios de changement climatique évalués. 13% de tous les domaines skiables actuels devraient perdre complètement leur enneigement naturel annuel et un cinquième connaîtra une réduction de plus de 50% d'ici à 2071-2100 par rapport aux niveaux de référence historiques", notent les auteurs de l'étude. L'Australie serait de loin la région la plus touchée, avec 78% de ses domaines skiables qui risquent de devenir de moins en moins blancs, soit quasiment deux fois plus que les Alpes européennes (42%). Le risque s'avère également élevé dans les Alpes japonaises (50%) et les Alpes du Sud de la Nouvelle-Zélande (51%).

Les chercheurs soulignent les conséquences importantes au niveau socio-économique pour les domaines skiables, mais également les impacts sur la biodiversité qui peuple ces chaînes montagneuses. "Nos résultats sont préoccupants tant pour la valeur récréative et économique du ski que pour la biodiversité des montagnes, car les espèces vulnérables de haute altitude pourraient être menacées par la réduction de l'espace liée à l'expansion des domaines skiables", soulignent ces derniers.

Depuis ces dernières années, les études pour alerter sur la perte de couverture neigeuse dans les sommets montagneux se multiplient. Une recherche réalisée en Italie et publiée dans la revue Nature Climate Change en janvier 2023, estime par exemple que dans une partie des Alpes, la perte du manteau neigeux entre 1971 et 2019 s'élève à 5,6% par décennie.