Espalion : les amis de l’hôpital militent pour le confort au quotidien

L’espace détente du centre de rééducation a accueilli l’assemblée générale de l’association "Les amis de l’hôpital", tout récemment.

L’événement a été marqué par un récapitulatif des activités passées, des annonces importantes, ainsi que des perspectives prometteuses pour l’année à venir. Lucienne François, présidente de l’association, a chaleureusement remercié les participants présents, notamment pour Nadine de Carvalho, représentante de la direction de l’hôpital, Claudine Bussetti, représentante de la mairie, et Danièle Schmitt, de l’association "La Passerelle".

Elle a réitéré les objectifs fondamentaux de l’association, centrés sur l’amélioration du quotidien des résidents et des patients dans les services hospitaliers. Soulignant l’importance vitale de l’espace détente comme lieu de convivialité, elle a exprimé sa gratitude envers Sandrine Mangino et tous les bénévoles dévoués. En outre, l’arrivée de deux nouvelles bénévoles, Sylvie Delagnes et Nicole Crouzet, a été annoncée, renforçant ainsi l’équipe et l’engagement de l’association.

Bilan financier

La trésorière, Jeanine Baldet, a présenté un bilan financier transparent, révélant un déficit de 3 704,14 €, principalement attribuable à l’achat de mobilier pour la terrasse. Cependant, elle a assuré les membres que les finances de l’association demeurent saines grâce à un fonds de réserve solide et à des commissions en attente de règlement.

Brigitte Plagnard, secrétaire de l’association, a dressé le bilan des activités passées, mettant en lumière une multitude d’événements enrichissants qui ont égayé la vie des résidents. Des spectacles, des animations en occitan, des ateliers de lecture, ainsi que des moments festifs ont ponctué l’année écoulée, renforçant le lien social au sein de la communauté hospitalière. Un pique-nique réussi dans les jardins de l’hôpital a été particulièrement salué, soulignant l’esprit de partage et de convivialité caractérisant l’association.

Perspectives pour 2024

Concernant les projets à venir, plusieurs initiatives ont été dévoilées pour l’année 2024. Outre des événements traditionnels tels qu’une distribution d’œufs en chocolat à la maison de retraite et un goûter de Pâques, l’association aspire à attirer de nouveaux membres pour son bureau afin d’enrichir son équipe et d’insuffler de nouvelles idées.

Des efforts sont également déployés pour élargir l’équipe de l’atelier lecture, offrant ainsi une expérience enrichissante à tous les participants. En outre, des mesures seront prises pour remédier aux signes de faiblesse de l’ordinateur de l’association.

Reconduction du bureau et nouveaux adjoints

En conclusion, bien que le bureau ait enregistré la démission d’Albert Cantagrel, le reste de l’équipe a été reconduit avec confiance, témoignant ainsi de la stabilité et de la continuité au sein de l’association.

De plus, l’arrivée de trois nouveaux adjoints, à savoir Sylvie Delagnes, Jocelyne Tréboz et René Lavastroux, promet de renforcer davantage l’équipe dirigeante et d’apporter un souffle nouveau aux activités à venir.