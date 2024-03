La digestion difficile, un mal de notre temps, pas celui de nos ancêtres

(ETX Daily Up) - On dit souvent que le mal de dos est la maladie du siècle. Pourtant, ce ne serait pas l'unique douleur en lien avec notre époque. Nos ancêtres du paléolithique et les fameux chasseurs-cueilleurs ne connaissaient pas les ballonnements ou les maux de ventre. La faute à une biodiversité microbienne qui s'est considérablement amenuisée à mesure que notre régime alimentaire intègre moins de fruits et légumes.

On dit que c'est le deuxième cerveau. Notre ventre, ou plutôt nos intestins, sont peuplés d'une multitude de micro-organismes qui forment le fameux microbiote que les nutritionnistes recommandent tant de prendre soin. Il faut manger des fruits et légumes riches en fibres et en polyphénols, éviter la viande rouge et préférer la cuisine à l'huile d'olive, comme l'indique l'Inrae. Dans son fameux best-seller vendu dans le monde entier sous le titre "Le charme discret de l’intestin, tout sur un organe mal aimé", l'autrice Giulia Enders explique l'existence d'un lien entre le système digestif et le cerveau s'effectuant via le nerf vague. En d'autres termes, on se sent bien aussi dans la tête quand tout va bien dans le ventre.

Mais ce n'est pas tout d'envisager les intestins comme une sorte de cerveau émotionnel. L'époque dans laquelle nous vivons joue aussi un rôle considérable dans leur état de santé. Celle-ci leur serait ainsi moins favorable. Car des chercheurs ont découvert que le microbiote intestinal de nos ancêtres était bien plus en forme que le nôtre. D'après une étude publiée dans la revue Science, une équipe internationale de scientifiques du Conseil européen de la recherche et de la Fondation israélienne pour la recherche révèle que les régimes alimentaires que nous suivons dans les sociétés industrialisées actuelles (et même occidentalisées) manquent particulièrement de fibres. On parle en l'occurrence des fibres contenues dans les végétaux.

Les chercheurs se sont concentrés notamment sur la cellulose, la molécule organique la plus abondante sur terre et qui tapisse la paroi d'une multitude de plantes, d'arbres, et de végétaux. Notre microbiote intestinal est censé savoir dégrader la cellulose. Plusieurs bactéries intestinales sont connues pour remplir cette mission, sauf qu'après analyse de matières fécales appartenant à différentes époques de l'histoire, les chercheurs se sont rendu compte qu'elles n'étaient quasiment pas présentes dans les intestins des humains de sociétés industrialisées. A contrario, il y en avait pléthore chez les primates, mais aussi chez les populations du paléolithique et chez les chasseurs-cueilleurs.

Et c'est grave Docteur ? C'est surtout que cette conclusion apporte potentiellement des éléments de réponse aux maux de ventre, à une digestion difficile et une mauvaise santé métabolique en général parmi les populations urbaines. Les scientifiques sont même allés jusqu'à déduire que "les intestins des populations urbaines du monde entier contiennent moins de biodiversité microbienne que ceux des humains vivant en milieu rural". Y a-t-il une solution ? Oui répondent les chercheurs, estimant qu'il était "possible de réintroduire ou d'enrichir intentionnellement ces espèces dans l'intestin humain par le biais d'approches alimentaires ciblées et de probiotiques spécialisés". En somme, on parle de compléments alimentaires ou de probiotiques.