Trois sports à pratiquer en extérieur pour se remettre en forme au printemps

(ETX Daily Up) - Que vous soyez un passionné de sport ou simplement à la recherche de nouvelles façons de vous ressourcer en plein air, le printemps offre une multitude d'opportunités pour revitaliser votre corps et votre esprit. Trois activités sportives se démarquent par leur capacité à combiner simplicité, bien-être et santé. Du rucking au pickleball en passant par le yogi walkie, explorez comment ces disciplines offrent une multitude d'avantages pour votre bien-être physique et mental.

Le rucking

Le rucking consiste à marcher en extérieur avec un sac à dos lesté pendant une trentaine de minutes. Cette pratique aide à muscler l’ensemble du corps grâce au poids du sac. Que ce soient les jambes, le dos, les épaules ou encore les pieds, tous les muscles sont sollicités pendant la marche. Cette discipline, initialement pratiquée par les militaires, est un bon moyen de brûler de la graisse, si vous prévoyez de faire une distance suffisante pour dépenser votre énergie. Quant au mental, la marche est l'occasion d'apprécier la nature, mais aussi de réduire le stress du train-train quotidien et de se ressourcer. Selon une étude, marcher au moins 2300 pas par jour permet de réduire le risque de décès associé aux maladies cardiovasculaires. En ajoutant un poids avec le sac à dos, l'effort de la marche est ainsi plus soutenu et l’intensité monte d’un cran.

Le pickleball

A mi-chemin entre le tennis et le badminton, le pickleball est un sport populaire qui fait l’unanimité aux Etats-Unis, particulièrement chez les soixantenaires. Une pratique régulière de ce sport de raquette comporte de nombreux bienfaits pour la santé mentale et physique. Il se révèle bénéfique pour améliorer la santé cardiovasculaire, la capacité d’endurance et respiratoire, comme le suggère cette étude américaine. Ce serait également une bonne activité physique pour améliorer le bien-être mental, selon l’étude 'Apple Heart and Movement Study, menée par le géant de la technologie en collaboration avec le Brigham and Women's Hospital et l'American Heart Association en 2023. Aux Etats-Unis, ce sport est très populaire en raison de son accessibilité. En effet, il ne nécessite pas de condition physique ou d’habilité particulière.

Le yogi walkie

Le yogi walkie, c'est tout simplement une discipline qui allie le yoga et la randonnée. Douce et apaisante, cette discipline est idéale pour ceux qui recherchent une alternative aux exercices de cardio trop intenses. Pour la pratiquer, il suffit de marcher, tout en travaillant sa respiration et en incorporant quelques postures de yoga.

Cette discipline comporte de nombreux bienfaits. Le yoga améliore l'équilibre, développe la souplesse et permet de gainer, de sculpter et de tonifier son corps en douceur. C'est aussi un bon exercice pour diminuer le stress, soulager l'anxiété et améliorer l'humeur. En effet, une étude espagnole publiée en 2023 a révélé que le yoga contribuerait à réduire les symptômes de la dépression. Quant à la marche en extérieur, elle permet de s'aérer l'esprit en se baladant, de perdre du poids et de stimuler la circulation sanguine, tout en renforçant le système cardiovasculaire.