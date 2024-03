CARTES. Pluies intenses, vent fort, orages : les prévisions météo de ce long week-end de Pâques

Voici ce que la météo vous réserve pour les fêtes de Pâques.

Ce n’est pas un beau week-end qui se profile au niveau de la météo à l’occasion des fêtes de Pâques. De fortes pluies sont à prévoir dès samedi 30 mars 2024, alors que d’importants cumuls (jusqu’à 50 mm) sont à craindre du Massif Central jusqu’aux Hauts-de-France. Des orages pourraient survenir dans les Cévennes, en Ardèche et la vallée du Rhône.

61 départements en vigilance jaune. Météo France

Météo France place 61 départements en vigilance jaune pour ce samedi. L’alerte orages touche 31 départements à partir de 6 heures du matin :

31 départements en vigilance orages. Météo France

10 départements sont en vigilance pluie-inondation :

10 départements en vigilance pluie-inondation. Météo France

18 départements sont en vigilance vent violent :

18 départements en vigilance vent. Météo France

Vers un dimanche pourri dans le sud

Pour dimanche 31 mars, les pluies soutenues vont concerner une grande partie de la région PACA et les Cévennes. Météo France craint 70 à 100 mm entre le Var et les Alpes-Maritimes en l’espace de 24 heures, et jusqu’à 120 mm dans les Cévennes. "Ces cumuls de pluie se produiront dans un contexte où les sols sont déjà proches de la saturation pouvant induire des inondations". De fortes rafales de vent, entre 70 et 80 km/h, accompagneront ces pluies intenses.

Le lundi de Pâques viendront enfin les éclaircies, même si les températures devraient à nouveau chuter par rapport à dimanche.

De la neige en montagne

Il va neiger en altitude dès samedi dans les Alpes du Sud et les Alpes frontières à partir de 1 800 mètres. Entre 50 et 75 centimètres pourraient tomber dès 2 000 mètres sur la Haute-Maurienne, et jusqu’à 80 centimètres sur les Ecrins et le Mercantour dimanche.

Le risque d’avalanches sera donc particulièrement fort tout au long du week-end dans les massifs des Alpes ainsi que dans les Pyrénées, où d’importantes précipitations sont tombées en fin de semaine.