Onet-le-Château. Jean-Pierre Devals expose à la galerie des Capucines

Artisan menuisier à Naucelle durant plus de 30 ans, Jean-Pierre Devals s’est intéressé à la photo à l’âge de la quarantaine, à l’époque de l’argentique, qui pour lui est toujours d’actualité, car il apprécie son côté artisanal, tout comme il apprécie dans le noir et blanc, une autre façon de regarder les choses.

Son milieu paysan fait qu’il se consacre plus particulièrement à l’univers de la nature et de la campagne, avec une prédilection très marquée pour les arbres, mais pas forcément des arbres d’exception, mais ceux qu’on côtoie tous les jours, ceux qui accompagnent notre quotidien… Et c’est tout naturellement les arbres qui sont le thème de l’exposition qu’il propose à la galerie des Capucines de la MJC et dont le vernissage aura lieu jeudi 4 avril à 18 h 30.

"Auprès de mon arbre" est son titre, référence à Georges Brassens, ce sont 34 clichés d’arbres (encadrés par ses soins en noyer), qui ont interpellé l’artiste, comme un marronnier en fleurs ou les 2 bouleaux, seuls au bord de la route, qu’il veut montrer aux gens, pour partager les émotions qu’ils ont pu susciter…