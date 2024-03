Rignac. L’Espérance au top de sa forme

À l’espace André-Jarlan, les musiciens de l’Espérance rignacoise ont donné leur premier concert de l’année avec leur formation orchestre batterie fanfare dirigée par Cécile Pichon : " On a profité des répétitions hivernales et des stages pour monter de nouveaux morceaux", ont précisé les interprètes. Pour l’occasion, ils ont partagé la scène avec l’Orchestre départemental d’harmonie senior. L’ODHS, dirigé par Mikaël Chamayou, a interprété des morceaux éclectiques (musique classique, musique de film, jazz, musique pop…) appris aussi lors de week-ends de stage. En présence d’un nombreux public, le conseil départemental représenté par la conseillère départementale Graziella Pierini, la communauté de communes et la commune ont été remerciés pour leur soutien.