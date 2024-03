Onet-le-Château : un gala de boxe d’exception se prépare à l’Athyrium avec des sportifs de renommée internationale

Samedi 25 mai, l’Athyrium accueillera un événement sportif exceptionnel : un gala de boxe avec de nombreux sportifs de renommée internationale.

Organisé par le Hurricane boxing club, avec le soutien de la ville d’Onet-le-Château et de nombreux partenaires, ce gala promet, samedi 25 mai, à l’Athyrium, à partir de 18 h 30, une soirée de combats palpitants, mettant en vedette huit affrontements, dont quatre professionnels, qui devraient ravir tous les passionnés de sport de combat (et les autres !) et mettra la commune sur le devant de la scène, ou du ring, en l’occurrence !

L’Athyrium accueille régulièrement les clubs de sports de combat dans sa salle dédiée à la boxe et au MMA. Pour cette soirée inédite, elle se transformera en véritable temple de la boxe, offrant un cadre idéal pour des affrontements de haut niveau (nous reviendrons ultérieurement sur son déroulé, avec un focus sur les champions internationaux et olympiques qui feront l’honneur d’y participer).

Les billets bientôt en vente

Un plateau sportif de grande qualité, avec des combattants venus défendre leurs titres et leur réputation pour un "showtime" dans un écrin somptueux spécialement adapté pour l’occasion. Les spectateurs pourront apprécier la technique, la puissance et le courage des boxeurs, dans une ambiance électrisante et pleine d’émotions. Par ailleurs, plusieurs combats juniors sont prévus, avec la présence du pôle France féminin, et d’un plateau relevé avec des espoirs de la catégorie juniors. Ce gala de boxe met également en lumière le travail collaboratif des acteurs associatifs, publics et privés du territoire.

En rassemblant une équipe d’organisation autour des valeurs d’entraide, de travail et de rigueur, le Hurricane boxing club démontre l’importance de l’unité et de la coopération pour la réussite d’un tel événement. Les billets pour ce gala exclusif seront bientôt disponibles à la vente.