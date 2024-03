VIDEO. NBA : un record de 40 points, Wembanyama place la barre toujours plus haut et marque les esprits

On n’arrête plus Victor Wembanyama. Le Français a une nouvelle fois permis à son équipe des San Antonio Spurs de l’emporter, en signant une ligne statistique de 40 points, 20 rebonds, 7 passes et 1 aux dépens des New York Knicks

Le prodige français Victor Wembanyama a battu son record de points avec 40 unités pour aider les San Antonio Spurs à dominer les New York Knicks ce vendredi 29 mars en NBA (130-126 après prolongation).

? PERFORMANCE COLOSSALE DE VICTOR WEMBANYAMA ?? FACE AUX KNICKS !



40 points, 20 rebonds et 7 passes décisives en 38 minutes (à 13–22 au tir, 4–9 à 3-points et 10–12 aux lancers), dans une victoire en prolongation.



Que dire de plus… ?

WHAT. A. BATTLE. ?



Jalen Brunson: 61 PTS (career high) | 25 FGM | 5 3PM | 6 AST



Victor Wembanyama: 40 PTS (career high) | 20 REB | 7 AST



Spurs top the Knicks in an overtime THRILLER.

Wembanyama, âgé de 20 ans, est même devenu le premier "rookie" (débutant) à cumuler plus de 40 points et 20 rebonds en un match depuis Shaquille O’Neal en 1993. "Wemby" a terminé la partie avec 40 points, 20 rebonds, 7 passes et 1 contre.

WEMBY CLUTCH 3 FOR 40 ‼️



A new career high for the rookie ?



Knicks-Spurs | Live on the NBA App

? https://t.co/XQAjh3HuFW pic.twitter.com/iISuhLhbNj — NBA (@NBA) March 30, 2024

Malgré l’exercice 2023/2024 morose des San Antonio Spurs, derniers à l’Ouest avec leur 18e victoire de la saison seulement vendredi, Victor Wembanyama a réussi des prouesses individuelles, au milieu du marasme collectif.

"Wemby" bat son propre record

Le "record" de "Wemby" datait déjà du 2 novembre 2023, une éternité en NBA, lorsqu’il avait compilé 38 points pour battre les Phoenix Suns de Kevin Durant.

Vendredi, le Français de 2,24 m, à l’agilité unique pour sa taille, a volé la vedette au meneur des Knicks Jalen Brunson, pourtant auteur de 61 points, son record, à une unité du record de sa franchise détenu par Carmelo Anthony (62 points en 2014).

Si les Spurs n’ont plus rien à jouer en cette fin de saison, Wembanyama a profité de ce match avec prolongation pour régaler son public et enfiler les paniers, notamment un tir à longue distance pour offrir quatre points d’avance aux Texans à 1 min 12 de la fin de la prolongation.

"Je l’ai toujours voulu"

"J’ai vu tant de belles choses (en NBA), je veux en faire partie", a lancé Wembanyama, N.1 de la Draft 2023.

"Je l’ai toujours voulu, mais c’est d’autant plus le cas maintenant que je vois que je peux déjà me battre avec ces joueurs. Je ne suis pas proche (du sommet) mais je suis sur la bonne voie. Je le sais, j’y parviendrai bientôt".

"J’ai une certaine fierté à faire des choses nouvelles, essayer de remplir mon CV aussi. C’est toujours quelque chose que j’essaie de faire, d’être différent, unique, marquer les gens aussi", a-t-il continué en français.

"Il est spécial"

"Il est spécial", a admis son entraîneur Gregg Popovich, à la tête d’une équipe en reconstruction qui espère retrouver rapidement le devant de la scène dans le sillage de son phénomène.

Avant de rêver à un meilleur classement dès la saison prochaine, Victor Wembanyama devrait retrouver l’équipe de France cet été pour briller aux Jeux olympiques de Paris (26 juillet – 11 août).