CARTE. Météo : averses, orages, vent, risques d’inondations… 90 départements placés en vigilance ce dimanche dont deux en rouge pour crues

Ce dimanche 31 mars, le temps est très agité et instable sur l’ensemble du territoire avec notamment deux départements placés en vigilance rouge et quatre autres en orange pour crues.

Le mois de mars finit sous la pluie, les averses, les orages et le vent. Ce dimanche 31 mars sera pluvieux dans tout le pays, avec de fortes pluies dans le Sud-Est et des orages sur de nombreuses régions. Deux départements sont en vigilance rouge pour risques de crues. Quatre sont en orange.

\ud83d\udd34 2 départements en Rouge

\ud83d\udd36 5 départements en Orange (https://t.co/CSYEovTI83) pic.twitter.com/hFLqgxzDWD — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) March 31, 2024

La Vienne et l’Indre-et-Loire en vigilance rouge

En raison des fortes pluies tombées dans la nuit de vendredi à samedi, Météo-France a ce dimanche 31 mars placé la Vienne et l’Indre-et-Loire en vigilance rouge pour le risque de crues. Même si les précipitations faiblissent ces prochains jours, se produisant sous forme d’averses, la décrue s’annonce lente.

Sont par ailleurs placés en vigilance orange "crue" les départements de Charente, Charente-Maritime, Gironde et Dordogne. La Haute-Vienne n’est plus concernée.

Risques d’avalanche dan sles Alpes-Maritimes

La vigilance orange "avalanches" est lancée sur les Alpes-Maritimes pour le massif du Mercantour, à partir de cet après-midi. Sur les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence, de fortes chutes de neige sont en cours, à partir de 1 800 mètres.

?\ud83c\udfd4\ufe0fVigilance orange "avalanches", risque 4 sur 5, pour un épisode qui débutera demain, dimanche 31 mars 2024 à 16H00, pour le massif MERCANTOUR / Massifs HAUT-VAR.

Soyez vigilants. pic.twitter.com/5MrtbjNqE7 — Préfet des Alpes-Maritimes\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 (@prefet06) March 30, 2024

Pluies soutenues dans les Cévennes

Dimanche matin, de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Paca) jusqu’aux Cévennes, les pluies seront d’abord soutenues, mais s’atténueront en fin de matinée, selon les prévisions de Météo-France. Dans l’après-midi, une nouvelle dégradation orageuse apportera des pluies parfois marquées du Languedoc et Paca jusqu’aux Cévennes.

Des orages et des pluies partout ailleurs

D’autres averses orageuses remonteront depuis le Massif central et atteindront la Champagne et la Lorraine et fin de matinée. En parallèle, une zone frontale parfois active abordera l’arc atlantique jusqu’au nord de la Gironde puis remontera l’après-midi sur le nord de la Loire en gardant une activité par endroits soutenue.

Au cours de l’après-midi, des cellules orageuses se développeront depuis le golfe de Gascogne et remonteront jusqu’aux alentours du Limousin, de l’Auvergne, le Centre puis de la Bourgogne avant d’atteindre le Grand-Est en cours de soirée.