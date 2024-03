Naucelle. La municipalité soutient une activité Gymnastique adaptés seniors (GAS)

La population des aînés recouvre différentes réalités. Pour la plupart, toujours en bonne forme, le plus souvent en continu après une activité professionnelle qui leur a laissé le loisir de s’occuper de leur corps, maintenir une bonne activité sportive qui leur permet de bien vivre à leur domicile coule de source. Pour d’autres, longtemps éloignés de l’activité sportive, le corps n’est plus aussi réactif et lentement abandonne les capacités garantes d’une vie sociale harmonieuse à son domicile. C’est pour ces derniers que la municipalité de Naucelle en partenariat avec l’association Génération Mouvement les Aînés Naucellois met en place des séances de gymnastique adaptée pour les seniors (GAS). Cette activité s’adresse donc aux seniors ayant perdu le contact avec l’activité physique et sportive (ils ne font plus ou n’ont jamais fait de gymnastique). Elle vise à leur permettre de retrouver ou développer dans une forme "rééducative", tout en s’amusant, ensemble, sans compétition et sans niveau sportif, des capacités de mouvement, d’équilibre, de souplesse et une certaine tonicité musculaire. Plaisir de bouger, plaisir d’être ensemble, plaisir de pratiquer une activité physique se combinent pour retrouver ou développer les aptitudes et l’appétence à une activité physique adaptée aux capacités de chacun. Ainsi peuvent de nouveau s’instaurer ou se développer les conditions nécessaires au bien vivre à son domicile et au maintien d’une vie sociale intéressante.

Tous les mercredis de 10 h 15 à 11 h 15 à la salle des 2 Viaducs, ils sont une quinzaine à se retrouver autour de Corinne pour une heure d’une saine et joyeuse activité. Aujourd’hui ils reçoivent Virginie Firmin venue les encourager. Quelques places sont encore disponibles.

Ceux d’entre vous qui seraient intéressés peuvent se manifester auprès de Michel Couderc au 05 65 46 29 68 ou Michèle Kindsfater au 07 79 73 15 90.