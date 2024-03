Luc-la-Primaube. MJC : un atelier avec les artistes de "L’Horlogerie"

Il y a peu, les plus petits qui fréquentent l’accueil de loisirs de la MJC ont créé un panier de Pâques et joué à la chasse à l’œuf pendant que les 6/8 ans développaient leur créativité à l’aide de différentes matières ou découvraient de nouveaux challenges déjantés et le jeu de mimes. Quant aux 9 ans et +, ils ont travaillé avec les artistes de "L’Horlogerie" sur les souvenirs autour de la musique et des chants en présence de quelques résidents de la Maison Sainte-Anne : "Le petit cordonnier", "La tendresse", "Traire ma vache"…

Au programme du mercredi 3 avril : jeu (lapin de Pâques) le matin et atelier de motricité (dégivre les animaux) l’après-midi pour les 3/5 ans, atelier pour développer la créativité avec Mélanie ou parcours gymnique avec Axel le matin et OKLM (Choisi ton après-midi) l’après-midi pour les 6/8 ans, sport le matin et grand jeu musical l’après-midi pour les 9 ans et +. Jeudi Canap’ (jeux de société) le jeudi 4 avril à partir de 18 h 30 à l’espace Saint-Exupéry à La Primaube avec le club Jeux de société de la MJC de Rodez. Gratuit. Tout Public.

L’espace jeunes est ouvert tous les mercredis après-midi pour les 12 à 17 ans. Pendant les vacances de printemps, l’accueil de loisirs et l’espace jeunesse de la MJC seront ouverts du lundi 8 avril au vendredi 19 avril.

Le thème retenu étant "Les J.O. approchent".

Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr. Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61.