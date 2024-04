Réquista. Une animation florale à l’Ehpad Delfau

Pour fêter l’arrivée du printemps la résidence Jean-Baptiste-Delfau a invité l’enseigne "Anna création d’Arvieu" afin d’organiser un atelier pour réaliser des compositions florales à bases de fleurs séchées pour décorer la résidence. Un atelier bien accueilli par les dames qui ont fait leurs propres compositions en choisissant des fleurs en harmonie avec la conception des bouquets. Les participants ont apprécié grandement ce moment de composition florale en connivence avec le soleil printanier qui brillait au-dehors.

La résidence lance également un petit concours photos intitulé "fête du printemps" où les résidents, le personnel et leur famille pourront fêter le printemps à travers des photos prises dans le parc. Les plus belles seront récompensées par un jury. Cette animation à pour but de créer de beaux échanges avec tous les acteurs de la résidence à travers cette petite compétition.