Luc-la-Primaube. Et si on changeait notre regard sur l’alimentation et sur nous-mêmes ?

Dans le cadre de son animation locale et culturelle, en partenariat avec le réseau d’écoute, d’apprentissage et d’accompagnement à la parentalité et le relais petite enfance, la MJC a organisé jeudi soir une conférence à l’espace Antoine-de-Saint-Exupéry à La Primaube, animée par Nicolas Grillat-Rondolat, nutritionniste, et orchestrée par François Bégaudeau, directeur de l’accueil de loisirs de la MJC et animateur de vie sociale. Le thème retenu était "bien manger, c’est quoi ?".

Le président de la MJC, Alain Baudin, après avoir souhaité la bienvenue aux 80 personnes présentes dont une vingtaine en visio, a rappelé les divers thèmes abordés depuis le début de la saison : "La séparation des parents, quels sont les besoins des enfants", "le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité", "la grande parentalité, où en sommes-nous", "et si on changeait notre regard sur l’alimentation et sur nous-mêmes ?".

Pendant près d’une heure et demie, Nicolas Grillat-Rondolat, diététicien nutritionniste, éducateur sportif et praticien en entretien motivationnel, a présenté une vision du bien manger. Comment trouver un équilibre dans notre vie et dans notre assiette ? S’appuyant sur les découvertes en neurosciences et sur des outils de l’aide au changement, de nombreux thèmes ont été abordés comme le fonctionnement du cerveau, les acides gras essentiels pour notre santé, le microbiote, le stress ou encore les difficultés que les parents peuvent rencontrer dans l’alimentation des enfants ou adolescents. Quelques thématiques du programme national nutrition santé ont également été présentées comme les produits laitiers ou la sédentarité. Avec bienveillance et non-jugement, les échanges se sont poursuivis en fin de conférence autour de nombreuses questions.