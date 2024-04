Réquista. L’atelier loisirs créatifs s’active pour la fête de la brebis

On s’active dans l’atelier "loisirs créatifs" de Martine Albucher, rue Pierre-Prion, et cette activité coïncide avec la venue du printemps où la nature s’éveille de son sommeil hivernal. En effet, depuis quelques jours les adeptes habiles et créatrices s’affairent à la fabrication de petits objets à l’effigie de la brebis qui feront la joie des acheteurs, dimanche 2 juin, jour où sera célébré l’ovin qui fait la richesse du terroir. L’an passé, elles ont fabriqué 200 brebis miniatures et pour 2024 ce sont des petits sacs pour fillettes, des breloques à suspendre au rétroviseur etc. Un travail minutieux exigeant beaucoup de doigté et de compétence. L’atelier est scindé en deux groupes l’un qui vient le lundi après-midi et l’autre le jeudi. C’est un lieu de rencontres enrichissant qui permet d’apprendre de nouvelles techniques de bricolage en se faisant plaisir dans une ambiance conviviale.