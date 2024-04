Salles-la-Source. Un week-end exceptionnel pour les journées des métiers d’art

Cette année, à l’occasion des journées européennes des métiers d’art samedi 6 et dimanche 7 avril, Salles-la-Source va vibrer sous le signe de l’artisanat d’art : porté par le musée départemental des arts et métiers traditionnels, l’événement rassemblera la galerie de la Cascade, la maison Trame d’arts, et un collectif d’artisans locaux réunis à la salle des fêtes, qui vont proposer un programme de quinze activités différentes en plus de la visite gratuite du musée : "Nous avons souhaité saisir l’occasion des journées des métiers d’art pour regrouper tous les acteurs culturels du village et créer comme un pôle d’art et d’artisanat pour proposer une offre très riche au public. Mais n’oublions pas que Salles-la-Source est sur la Route Soulages et que nos partenaires le musée Soulages, Fenaille et l’abbatiale de Conques participent également à l’événement et proposent des activités spéciales dans le cadre du week-end" rappelle Sophie, médiatrice au musée.

À la salle des fêtes : de 10 heures à 18 heures, six artisans seront regroupés à la salle des fêtes de Salles-la-Source, juste au-dessus du musée. Ils proposent des ateliers de fabrication artisanale et une exposition-vente.

Au musée : de 14 heures à 18 heures, le musée ouvre ses portes pour deux après-midi exceptionnelles. L’entrée et les activités seront gratuites.

À la galerie de la Cascade : de 14 h 30 à 18 heures, la galerie de la Cascade présente l’exposition "parcours santé" de Fabien Boitard tout le week-end.

À la Maison Trame d’arts : mercredi 3 avril, Laure Gallet propose un atelier d’art postal à la maison Trame d’arts (dès 8 ans). Cet atelier original et décomplexé aboutira à la création d’une œuvre d’art postal, dédiée à être envoyée à la personne de votre choix. Collage papier, tissu, peinture seront utilisés.

Sur réservation au 06 13 90 89 97, prix libre.