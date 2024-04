Luc-la-Primaube. Pari réussi pour le défi Famille bio plaisir

6 mois pour consommer davantage de produits bio aveyronnais sans augmenter son budget.

Depuis le 12 octobre 2023, Rodez Agglomération et l’Apaba (Association des producteurs bio de l’Aveyron) ont lancé un défi à plusieurs familles, issues principalement de Luc-la-Primaube : consommer davantage de produits locaux issus de l’agriculture biologique sans augmenter leurs budgets. Soutenu par la Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Occitanie, ce défi ambitionne de démontrer qu’il est possible de consommer davantage de produits bio et locaux sans se ruiner. Pour cela, plusieurs temps forts ont été organisés, animés par Lisa Spetz, chargée de mission alimentation de l’Apaba : atelier cuisines ou diététique, jeu de piste dans un magasin bio, visite de ferme… De quoi apprendre à repérer et à mieux cuisiner les bons produits bio aveyronnais à l’impact environnemental faible, au bénéfice du goût et de la santé du consommateur, de son environnement et de l’économie locale. Six mois plus tard, à l’heure du bilan à l’espace Saint-Exupéry à La Primaube, en présence du maire et conseiller départemental Jean-Philippe Sadoul, les participants ont observé une baisse de 11 centimes du coût du repas tout en augmentant de 40 % la part de produits bio aveyronnais. Un excellent résultat rendu possible, à en croire les participants, par "une baisse du gaspillage", "une meilleure anticipation des achats", "davantage de cuisine", "un équilibre alimentaire optimisé" avec plus de légumes, notamment crus, et "moins de viande en général mais plus de viandes bio et aveyronnaises". Ce défi s’intègre dans le Projet alimentaire territorial (PAT) de Rodez Agglomération, accélérateur de circuits courts, qui vise à favoriser la consommation de produits locaux respectueux de l’environnement. Ce PAT s’inscrivant lui-même dans la démarche "l’Agglo verte", souhaitée par Christian Teyssèdre, président de Rodez Agglomération, et qui repose sur quatre piliers : la préservation de la biodiversité, la défense d’une alimentation locale de qualité, le développement des énergies renouvelables et la promotion des modes de transports durables.