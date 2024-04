Parcoursup : panne sur la plateforme, la date limite des vœux prolongée jusqu’à 22 heures ce jeudi 4 avril

La plateforme Parcoursup a été victime d’une panne ce mercredi 3 avril 2024, alors que les élèves avaient jusqu’à 23 h 59 pour valider leur dossier et confirmer leurs vœux. La date limite est reportée jusqu’à ce jeudi 4 avril, à 22 heures.

Le site d’admission dans l’enseignement supérieur, Parcoursup, a connu des ratés ce mercredi 3 avril 2024, au soir de la date limite de dépôt des candidatures.

Selon le ministère de l’Enseignement supérieur, Parcoursup était indisponible en raison d’un "problème de disponibilité des serveurs". L’accès a finalement été rétabli avant minuit, précise Parcoursup et la date limite a été reportée à ce jeudi 4 avril à 22 heures.

"Session de rattrapage", jusqu’à ce jeudi 4 avril, à 22 heures

"Le site #Parcoursup est momentanément indisponible. Nos équipes sont mobilisées pour rétablir la situation au plus vite. Pour vous permettre de finaliser votre dossier, la date limite est reportée à jeudi 4 avril, 22 heures (heure de Paris)", a indiqué Parcoursup sur le réseau social X à 23 h 13. Un second message publié après minuit a assuré que le site était "de nouveau accessible depuis plus d’une heure".

Le dépôt des candidatures a ainsi été prolongé d’une journée, et prendra fin ce jeudi 4 avril à 22 heures. Il devait initialement prendre fin mercredi soir, à 23 h 59.

Attention, pour cette ultime étape décalée à ce jeudi soir 4 avril, la plateforme permet de supprimer des formations sélectionnées. Il n’est pas possible d’en rajouter.