Parcoursup 2024 : quand et comment va se dérouler la troisième et dernière étape pour les candidats ?

Prolongée jusqu’à 22 heures, jeudi 4 avril 2024, la deuxième étape de Parcoursup va laisser place à la troisième et dernière dans moins de deux mois.

Le sprint final de Parcoursup 2024 approche. Après la prolongation de la deuxième étape jusqu’au 4 avril à 22 heures, la troisième et dernière arrivera à la fin du mois de mai. Comment va-t-elle se composer ?

Les candidats devront trancher

Après une première étape tournée vers l’information et la découverte des formations, et une deuxième dans laquelle les candidats devaient s’inscrire et formuler leurs vœux, l’ultime épisode de ce Parcoursup 2024 permettra aux postulants de recevoir les réponses : ils devront, dans la foulée, trancher sur les formations souhaitées ! Ce sera dès le 30 mai.

Jusqu’au 11 juillet

Cette troisième et dernière étape durera un peu plus d’un mois, avec déjà plusieurs temps forts dès ce jeudi 30 mai, comme le détaille Parcoursup :

Consultation dans le dossier Parcoursup des réponses des formations demandées.

dans le dossier Parcoursup des réponses des formations demandées. Réception des propositions d’admission (réponse oui ou oui-si *) au fur et à mesure et en continu.

des propositions d’admission (réponse oui ou oui-si *) au fur et à mesure et en continu. Réponse obligatoire à chaque proposition d’admission dans les délais indiqués dans le dossier.

Dès le 11 juin, il sera possible pour les candidats de formuler "jusqu’à 10 nouveaux vœux pour des formations qui ont encore des places disponibles", dans le cadre de l’ouverture de la phase d’admission complémentaire.

Et le bac ?

La troisième étape s’adaptera évidemment aux épreuves du baccalauréat : les délais de réponse seront ainsi suspendus du 16 au 23 juin. Dès le 1er juillet et jusqu’au 3, le candidat doit "classer par ordre de préférence les vœux en attente qu’il souhaite conserver".

Dès le 8, jour des résultats du bac, il devra "effectuer son inscription administrative auprès de l’établissement choisi selon les modalités précisées dans le dossier". Enfin, le 11 juillet, la phase principale prendra fin : ce sera le dernier jour pour accepter une proposition.