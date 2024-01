VIDEOS. Parcoursup, une plateforme d'orientation où on peut doubler la file d'attente : voici comment a fait le fils de la ministre de l'Education nationale

Mediapart a révélé comment le fils d'Amélie Oudéa-Castéra a contourné cette plateforme d'orientation censée être égalitaire, grâce au système mis en place par la très controversée école catholique Stanislas.



L'école privée Stanislas ferait la pluie et le beau temps pour ses candidats-élèves et sur le fonctionnement de Parcoursup, la plateforme d'orientation pour les étudiants censé être égalitaire. Le fils de la nouvelle ministre de l'Education nationale Amélie Oudéa-Castéra, dans la tourmente depuis ses propos polémiques sur l'enseignement public, en a lui-même bénéficié, selon une enquête de Médiapart publiée ce samedi 20 janvier.

Alors que sur Parcoursup, chaque étudiant peut émettre jusqu'à 10 voeux d'affectation pour leurs études supérieures ou de formation, il n'en a suffi que d'un seul au fils de la ministre pour intégrer à coup sûr le lycée Stanislas, spécialisé en CPGE (Classes préparatoires aux grandes écoles).

"Avis favorable", une pré-sélection très élitiste

"Avis favorable", c'est le système qu'a mis en place l'école pour choisir ses futurs étudiants post-bac avant même l'inscription. Quand un élève de terminale reçoit cet avis de la part de la direction de Stanislas, il est poussé par l'école à n'émettre qu'un voeu sur la plateforme Parcoursup, comme garantie qu'il intègre bien l'école, avant de "faire affaire" avec elle, selon l'expression même du directeur de Stanislas Frédéric Gautier, ce dimanche sur BFMTV.

Le rapport de l'Inspection générale de l'Education nationale qu'a dévoilé Médiapart cette semaine indique qu'en 2023, "En 2023, sur plus de 600 000 lycéens ayant formulé des vœux dans Parcoursup, il y a seulement 41 candidats qui n’ont fait qu’un seul vœu". A chaque fois, ce voeu était à destination d'une CPGE, et sur ces 41 candidats, "38 sont des élèves de Stanislas".

Et parmi ces 38 candidats figure donc le fils d'Amélie Oudéa-Castéra, la ministre de l'Education nationale. Tous ont pu donc intégrer cette école "avant même" d'être choisis par les quelque 2 000 candidatures enregistrées pour Stanislas. Ou l'art de contourner la file d'attente Parcoursup.

Stanislas épinglé

Selon le Huffington Post, le ministère de l'Enseignement supérieur avait adressé en août 2023 un premier courrier à l'école Stanislas, puis un second mercredi 17 janvier après la publication du rapport de l'Inspection générale de l'Education nationale, enjoignant l'école au "respect des principes de liberté d’expression des vœux émis et de choix des propositions d’admission et de “non-discrimination, d’égalité de traitement, d’équité et de transparence". Le ministère a dit garder un oeil sur les actions que mèneront le direction de l'école privée, notamment lors de la session 2024 et de l'étape 2 de Parcoursup qui a démarré ce même mercredi 17 janvier.

Selon le directeur de Stanislas Frédéric Gautier, ce dimanche sur BFMTV, "personne n'est lésé" : "Il y a largement de la place pour tous les autres élèves qui veulent postuler, donc il n’y a pas de délit d’initié", a-t-il déclaré, tout en concédant que "s’il faut faire autrement, nous ferons autrement".

Polémique école Stanislas: "l'enquête n'a pas été imposée, nous l'avons souhaitée" indique le directeur de l'établissement privé catholique Stanislas Frédéric Gautier pic.twitter.com/pIIA9BfUmD — BFMTV (@BFMTV) January 21, 2024

Très critique sur le système Parcoursup, l'opposition de gauche a ironisé ce dimanche sur "une ministre de l’Éducation macroniste qui reconnaît que Parcoursup c’est pas possible".