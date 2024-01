Parcoursup : ce qu'il faut savoir sur la phase d'inscription, qui démarre ce mercredi 17 janvier

La plateforme Parcoursup ouvre sa phase d'inscription, ce mercredi 17 janvier 2024. Ce qu'il faut savoir.

L'année 2024 a démarré depuis seulement 17 jours, mais il est déjà temps de se projeter vers septembre. La plateforme Parcoursup lance sa phase d'inscription, ce mercredi 17 janvier 2024. Ce qu'il faut savoir.

23 000 formations

Comme le rappelle le gouvernement, la plateforme Parcoursup offre la bagatelle de 23 000 formations après le bac. Cela va donc des formations non sélectives (licences, parcours spécifiques accès santé, parcours préparatoires au professorat des écoles) aux formations sélectives (classes préparatoires aux grandes écoles, BTS, IFSI...) en passant par des formations sous statut apprenti, permettant de se former "en alternant périodes en centre de formation et en entreprise".

Qu'est-il possible de faire dès ce mercredi ?

Cette phase, qui concerne les lycéens, apprentis ou étudiants qui sont en réorientation, démarre donc dès ce mercredi. Ces derniers pourront s'inscrire sur la plateforme Parcoursup, disponible sur ce lien, afin de créer leur dossier candidat.

Ils auront également la possibilité de formuler 10 vœux, avec l'opportunité d'inscrire des sous-vœux selon les formations.

Et enfin, ils seront aussi aptes à formuler 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage.

Jusqu'à quand dure cette phase ?

Lancée ce 17 janvier, cette phase d'inscription est ouverte pendant deux mois. Elle doit s'achever le jeudi 14 mars 2024, après quoi les élèves disposeront de trois semaines pour compléter leur dossier et confirmer leurs vœux : ce sera jusqu'au 3 avril.