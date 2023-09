Bacs, brevet, résultats, Parcoursup... tout ce qu'il faut savoir sur le calendrier 2024

Le ministère de l’Education a rendu publiques jeudi 28 septembre les dates 2024 des épreuves du brevet et du bac, organisées à partir du 18 juin.

Le calendrier du bac 2024 va retrouver des contours classiques. Gabriel Attal, le ministre de l’Éducation nationale, a confirmé ce jeudi 28 septembre 2023 que les épreuves de spécialités du bac 2024 n’auraient pas lieu en mars mais bien en juin, avec le reste des épreuves faisant l’objet d’un examen final.

Quelles sont les dates des épreuves écrites ?

Bac philo

Il aura lieu le mardi 18 juin 2024 au matin. Comme de coutume, il lancera le bal des épreuves écrites du bac, avec ses deux sujets de dissertation ou son commentaire de texte.

Épreuves de spécialité

Elles se dérouleront du mercredi 19 juin au vendredi 21 juin 2024.

Bac français

Les convocations seront envoyées pour le vendredi 14 juin 2024, pour tous les étudiants de première qui passent en anticipé cette épreuve de français.

En conséquence, les élèves de seconde n'auront plus cours à partir du bac français, les salles et enseignants étant mobilisés pour les épreuves. Le ministère prévoit deux semaines de stage en entreprise, mais aussi dans des associations et administrations publiques afin que ce temps ne soit pas perdu.

Bac professionnel

Les mardi 11, vendredi 14, du mardi 18 au vendredi 21 juin, et du lundi 24 au 26 juin 2024 pour les épreuves écrites (communes à toutes les spécialités) de l’examen du bac pro.

Quelles sont les dates des épreuves orales et pratiques ?

Les épreuves du Grand oral du baccalauréat général et technologique se dérouleront du lundi 24 juin au 3 juillet 2024, selon la convocation personnelle envoyée à chaque candidat.

Quant aux oraux du bac français, ils auront lieu entre le lundi 24 juin et le vendredi 5 juillet 2024.

À quelles dates seront donnés les résultats ?

Les résultats du bac 2024 pour les terminales seront donnés le lundi 8 juillet 2024. Les résultats du bac français devraient suivre et sont communiqués généralement un à cinq jours après ceux du bac.

Parcoursup

Le ministère a également rendu publiques les grandes dates 2024 de la plateforme d’orientation post-bac Parcoursup, un calendrier "stable par rapport aux années précédentes": les lycéens devront formuler leurs vœux entre le 17 janvier et le 14 mars, puis les résultats tomberont à partir du 30 mai et jusqu’au 12 juillet en ce qui concerne la phase principale d’admission, et à partir du 11 juin pour la phase complémentaire.

Brevet rime avec juillet

La réforme du calendrier des examens concerne aussi les collégiens, a précisé Gabriel Attal. Les élèves de troisième passeront les épreuves écrites du brevet en juillet, en l’occurrence les 1er et 2 juillet, et non pas en juin.