Parcoursup 2024 : fin de la deuxième étape ce mercredi soir, que doivent faire les candidats d’ici minuit ?

Longue de deux mois et demi, la deuxième étape de Parcoursup 2024 s’achève ce mercredi 3 avril. Voici ce que les candidats doivent faire d’ici minuit.

Compléter le dossier et confirmer les voeux

Comme le rappelle le site Parcoursup, cette deuxième étape, lancée le 17 janvier 2024, permet aux candidats de s’inscrire et formuler les voeux. Une première phase s’est terminée le 14 mars, dernier jour pour formuler ces mêmes voeux. La plateforme indique que ce mercredi 3 avril est donc l’ultime échéance de cette étape 2 : "c’est le dernier jour pour finaliser le dossier avec les éléments demandés par les formations et pour confirmer chacun des vœux".

Jusqu’à… 23 heures 59 !

Les candidats doivent donc finaliser leur dossier et confirmer leurs voeux ce mercredi 3 avril… et pas un jour de plus ! En effet, ils ont jusqu’à 23 heures 59 pour effectuer cette étape. Sinon, il sera trop tard…

Pour rappel, les postulants avaient la possibilité de formuler jusqu’à 10 voeux (avec possibilité de sous-vœux selon les formations), mais aussi formuler 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage.

Le premier acte avait débuté en novembre 2023 pour s’étendre jusqu’en janvier. Il permettait aux élèves de s’informer et découvrir les formations. Au total, 23 000 ont été proposées, comprenant celles en apprentissage.

Quand démarrera l’étape 3 ?

La troisième et dernière étape, durant laquelle les élèves vont recevoir les réponses des formations avant de faire leur choix, démarrera dès le 30 mai et durera jusqu’au 11 juillet prochain.