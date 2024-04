Villefranche-de-Rouergue. Le Salon du Goût de Najac va savourer ses 25 ans : voici ce qui vous attend ce week-end

Depuis un quart de siècle, Najac ouvre sa saison estivale avec son salon du goût programmé de manière immuable chaque premier week-end d’avril. Il se déroule ce samedi 6 et dimanche 7 avril à la salle polyvalente.

Le Salon du goût de Najac, ne serait pas ce qu’il est sans l’armée de l’ombre des nombreux bénévoles engagés dans l’organisation. Ici comme partout d’ailleurs, on mesure combien sans eux rien ne serait possible, tant ils sont à pied d’œuvre avec enthousiasme Il s’agit bien là bien la marque de fabrique locale. Dès qu’une action est lancée chacun et chacune sait se retrousser les manches afin de donner la main aux organisateurs. Pour le meilleur.

Les origines autour de la fouace

Au niveau du Salon du goût, qui revient chaque premier week-end d’avril, les choses sont ainsi établies. Lancé par l’Office de tourisme local, dans le cadre à l’origine du label des Sites Remarquables du Goût qui se déclinait localement grâce à la fouace, gâteau rouergat dont la recette remonte à la nuit des temps, le salon s’est ensuite émancipé.

Même si le produit phare de la Maison Delmur joue toujours dans la cour des grands des gourmands aux côtés de Beaufort et son fromage, Guérande et son sel, Châteauneuf-du-Pape et son vin, Cancale et ses huîtres, voire Saint-Gilles-Croix-de-Vie et ses sardines. Le principe de salon "Sites remarquables du goût" visait bien à identifier cet accord exceptionnel entre le savoir-faire des hommes, la qualité d’un produit et la richesse d’un patrimoine architectural et environnemental. Cette identification ne pouvant se faire sans la volonté d’accueillir, d’expliquer et de tisser le lien entre savoir-faire et faire savoir… Le choix de l’office de tourisme communal, avant que celui ne devienne intercommunal, a été de garder plus encore la main, en pouvant inviter des producteurs locaux assurant le lien à ceux arrivant d’autres contrées.

Un esprit 100 % najacois

C’est ainsi qu’il s’est orienté vers un Salon du goût 100 % dans l’esprit najacois. Une grosse cinquantaine d’exposants venus de tout l’hexagone et parfois des lointains Dom-Tom, sont là pour régaler les papilles. Ce samedi 6 (de 10 heures à 19 heures) et ce dimanche 7 avril le salon (de 10 heures à 18 h 30) avec possibilité de restauration sur place, les gourmets marcheront sur les traces de Rabelais.

Tout au long de la journée à plusieurs reprises, la tombola permettra aux heureux gagnants de repartir avec des lots offerts par les exposants. La dégustation collective et partagée de la fouace étant programmée dimanche en fin d’après-midi au terme des animations proposées.

L‘entrée est gratuite.