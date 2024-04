L'image du jour : les écoliers de Rodez à la découverte des sports olympiques et paralympiques

La ville de Rodez a organisé plusieurs rendez-vous autour des Jeux Olympiques et des valeurs citoyennes, de mars à juin, dans une opération baptisée "Les anneaux citoyens". Une initiation au sport olympique a lieu ce jeudi et se poursuit vendredi. Les élèves de l’agglomération Rodez vont pouvoir tester les sports proposés aux JO.

Les élèves des établissements scolaires de l’agglomération Rodez sont réunies, ce jeudi 4 et vendredi 5 avril, pour la semaine Olympique et Paralympique au gymnase Mazel à Rodez. Une manifestation qui permet la mobilisation des jeunes au sport. Un partenariat entre Rodez Agglomération, Usep Aveyron, le CDOS propose en effet une initiation aux sports olympiques.

"Chaque club de sport a mis son grain de sel"

Différents clubs de sport de la ville de Rodez sont ainsi présents sur les lieux : le breakdance, le taekwondo, la boxe, l’escrime, la gymnastique, le badminton, le foot, le judo, le handball, le basket et… la santé. "Je trouve cela important, qu’il y ait la santé, pour montrer aux jeunes qu’il faut aussi bien manger." explique Bruno. Ainsi, les enfants pourront choisir d’essayer le sport qu’ils souhaitent. "Chaque club de sport a mis son grain de sel !" rigole-t-il.

Faire la promotion du sport chez les jeunes

Les écoles Cardaillac, Ramadier, de Sébazac, Gourgan, l’IME Cardabelles, Foch, les Genets, sont au rendez-vous. Des élèves allant du CE2 au CM1 sont attendus sur ces deux jours. En participant à cet événement, les écoles font la promotion du sport chez les jeunes et les bienfaits d’une activité sportive régulière. L’Éducation nationale et le ministère des sports ont mis en place des bus gratuits pour que les établissements puissent amener leurs enfants. "Cet événement permet aux jeunes de connaître des sports moins connus, et de pouvoir les essayer." explique Bruno.

À chaque fin de journée une photo de famille avec les mascottes des JO. De quoi garder un beau souvenir !