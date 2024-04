METEO. Pic de chaleur ce samedi : jusqu’à 30 °C attendus dans le sud, jusqu’à combien il va faire en Averyon ?

Voici ce qui vous attend en Aveyron lors du pic de chaleur annoncé en France ce samedi.

Les températures sont en hausse depuis jeudi 4 avril 2024 dans le sud du pays et une atmosphère estivale va gagner une grande partie du pays lors du pic de cet épisode de chaleur, samedi. Les 30 °C pourraient être dépassés dans les Landes, le Pays basque et le Béarn, quand on atteint entre 25 et 29 °C sur le quart sud-ouest, le nord de l’Auvergne, la Champagne, l’Alsace et la France-Comté.

Dommage pour d’autres secteurs qui ne devraient pas en profiter autant, notamment la Bretagne, le Cotentin, l’ouest des Pays-de-la-Loire ou le Golfe du Lion.

Frais le matin, un peu doux l’après-midi en Aveyron

L’Aveyron goûtera à un peu de cette vague de chaleur, sans atteindre les températures estivales prévues au pied des Pyrénées. Selon les prévisions partagées par Météo Sud-Aveyron, il fera entre 6 et 9 °C au lever du jour dans le département.

Mais le mercure devrait monter jusqu’à 12-15 °C sur les monts et les plateaux, quand on profitera d’entre 19 et 22 °C dans le fond des vallées (voire davantage sur le bassin de Decazeville et à Villefranche). Le vent soufflera fort dans le département, des rafales jusqu’à 70 km/h concerneront notamment les hauteurs.

Voici les températures anticipées par Météo France au plus fort de l’après-midi :

Rodez : 20 °C

Villefranche-de-Rouergue : 25 °C

Millau : 21 °C

Espalion : 23 °C

Entraygues-sur-Truyère : 23 °C

Laguiole : 19 °C

Sévérac-le-Château : 19 °C

Nant : 18 °C

Saint-Affrique : 19 °C

Belmont-sur-Rance : 18 °C

Réquista : 17 °C

Salles-Curan : 16 °C

La Savetat-Peyralès : 20 °C

