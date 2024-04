Météo : l’Aveyron rebascule en vigilance jaune vent, dans quelles communes va-t-il souffler le plus fort ce samedi ?

Comme 21 autres départements du pays, l’Aveyron est en vigilance jaune vent, ce samedi 6 avril 2024. Où les rafales seront-elles les plus puissantes ?

Déjà activée durant le mois de mars, la vigilance jaune vent est de retour en Aveyron, ce samedi 6 avril 2024. Jusqu’à quand va-t-elle durer ? Où les rafales seront-elles les plus puissantes ? On fait le point.

Active toute la journée

Selon le bulletin de Météo France, l’alerte est déjà active dans le département et doit durer jusqu’à minuit. C’est le seul motif activé par les prévisionnistes dans le territoire aveyronnais. À noter que les voisins du Cantal et du Tarn font face à la même alerte, ce samedi 6 avril 2024.

L’Aveyron est en vigilance jaune, comme 62 autres départements du pays ce samedi 6 avril 2024. Météo France - Capture d'écran

Où le vent va-t-il souffler ?

Les prévisions tablent sur des rafales pouvant grimper jusqu’à 80 km/h dans le département : à Réquista, dès ce matin, et à Rodez, dans la soirée. Sur le Piton, le vent souffle déjà ce samedi matin, avec 60 km/h recensés par Météo France. 65 km/h sont attendus cet après-midi, et 70 km/h cette nuit.

70 km/h à Villefranche-de-Rouergue, 65 km/h à Salles-Curan et à Laguiole, 55 km/h à Espalion… voici où et quand les rafales souffleront le plus fort dans les communes aveyronnaises :

Rodez : jusqu’à 80 km/h, ce soir

: jusqu’à 80 km/h, ce soir Réquista : jusqu’à 80 km/h, ce matin

: jusqu’à 80 km/h, ce matin Villefranche-de-Rouergue : jusqu’à 70 km/h, ce soir et cette nuit

: jusqu’à 70 km/h, ce soir et cette nuit Salles-Curan : jusqu’à 65 km/h, toute la journée

: jusqu’à 65 km/h, toute la journée Laguiole : jusqu’à 65 km/h, ce soir et cette nuit

: jusqu’à 65 km/h, ce soir et cette nuit Sévérac : jusqu’à 65 km/h, ce soir

: jusqu’à 65 km/h, ce soir Entraygues : jusqu’à 55 km/h, ce soir et cette nuit

: jusqu’à 55 km/h, ce soir et cette nuit Espalion : jusqu’à 55 km/h, toute la journée

: jusqu’à 55 km/h, toute la journée La Salvetat : jusqu’à 55 km/h, cet après-midi et ce soir

: jusqu’à 55 km/h, cet après-midi et ce soir Saint-Affrique : jusqu’à 40 km/h, cet après-midi

Du côté de Nant, Millau ou encore Belmont, le vent n’est annoncé qu’à faible intensité par Météo France : pas plus de 20 km/h sont attendus dans ces communes, ce samedi.

Quelle météo ce samedi ?

La grande douceur observée en région Occitanie s’imposera aussi en Aveyron, malgré le vent. Météo France annonce jusqu’à 24°C du côté de Villefranche et Entraygues. Il fera 23°C à Espalion, 21°C à La Salvetat et Millau, et enfin 20°C à Rodez à Saint-Affrique.