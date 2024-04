Baraqueville. Nouveaux adhérents et bilan éloquent pour la Société Avicole d’Occitanie

La Société avicole de la Région Occitanie accueille chaleureusement ses six nouveaux adhérents pour l’année 2024, portant ainsi son effectif à 70 membres, dont 65 éleveurs, ce qui en fait la société la plus importante de la région. Avec l’arrivée de Huuche Antoine, Lagarrigue Philippe, Raynal Theo, Sainct Severine, Constans Émilien, et Descamps Lucas, l’association renforce sa présence dans le paysage avicole régional.

Cette saison 2023-2024, marquée par une reprise prometteuse de l’aviculture après quelques années difficiles, a été également rythmée par une série d’expositions où la SAR a brillamment représenté. Des événements tels que Limoges, Montauban, Rabastens, et bien d’autres ont été l’occasion pour les membres de faire rayonner leur passion pour les animaux de basse-cour. Un grand merci est adressé à ceux qui ont organisé ces regroupements, notamment à Lionel Barriac, Paul Sarret, et Alain Thérond, pour leur engagement sans faille. Dans une perspective de valorisation de l’association, il est envisagé que chaque adhérent participe à au moins deux expositions hors département. L’exposition organisée les 17 et 18 février a été un franc succès, saluée tant par les exposants que par le public pour son ambiance conviviale et la qualité des présentations. Le bénévolat a été le pilier de cette réussite, démontrant une fois de plus l’engagement et la solidarité au sein de la SAR. Le rapport financier présenté reflète la dynamique positive de la Société Avicole, tandis que le bureau pour l’année 2024-2025 reste largement similaire à celui de l’année précédente, malgré la démission d’Élise, à qui est adressé un sincère remerciement pour son dévouement.

Des appels ont été lancés pour compléter le bureau, avec des volontaires prêts à contribuer à la pérennité de l’association.

En conclusion, le président Mouysset Régis exprime sa reconnaissance envers tous les membres du bureau et de l’association pour leur travail acharné et leur dévouement, soulignant l’importance de leur soutien pour l’avenir florissant de la Société avicole de la Région Occitanie.