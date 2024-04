Luc-la-Primaube. Trois musiciens en concert à la maison Sainte-Anne

De nombreux bénévoles s’investissent tout au long de l’année auprès des résidents à la maison Sainte-Anne à La Primaube, en les accompagnant lors des ateliers, des animations ou des sorties et voyages…

Mercredi dernier, pour célébrer l’arrivée du printemps, Jean-Pierre Comby à l’accordéon et deux de ses copains Jean-François Moisset à la guitare et Bernard Trébosc à l’accordéon, ont mis leur énergie et leurs compétences en animant un thé dansant dans le grand salon, afin de procurer un moment de bonheur et de détente aux résidents qui sont des anciens du "yéyé" et du "disco". Ils leur ont interprété des airs qui ont bercé leur jeunesse.

Les résidents, le personnel et les familles ont ainsi pu danser sur des cha-cha-cha, rock, bourrée, brise-pied, classiques du folklore… tels que "Une partie de pétanque", "Quand il est mort le poète", "La balade des gens heureux", "Agadou Dou Dou" , "Les enfants du Pirée", "Fais du feu dans la cheminée", "Une partie de pétanque", "La leçon de twist"…

Un répertoire adapté et en fonction des souhaits des résidents. Les déambulateurs et les fauteuils n’ont pas freiné les danseurs. Ils ont fait quelques pas de danse avec l’animatrice Ludivine qui leur ont procuré un grand moment de joie et de bonheur avant de partager un goûter.

Une animation aussi chaleureuse que divertissante très appréciée par l’ensemble des participants qui sera renouvelée en juin.