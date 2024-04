Football, automobile, rugby… : suivez en direct les résultats sportifs aveyronnais du week-end des 6 et 7 avril

Retrouvez ci-dessous le programme et, au fur et à mesure, tous les résultats du week-end de sports des 6 et 7 avril concernant les Aveyronnais.

SAMEDI 6 AVRIL FOOTBALL - Ligue 2 (31e journée) : Rodez – Quevilly-Rouen……19 heures - National 3 (21e journée) : Onet – Lège-Cap Ferret……18 heures - Régional 2 (17e journée) : Albi Marssac – Druelle……18 heures Capdenac-Figeac – Grisolles……18 heures Garonne – Rodez III……18 heures Sources Aveyron – Mende II……18 heures Comtal – Saint-Sulpice……19 heures - Régional 3 (17e journée) : Saint-Affrique – Sud Hérault……18 heures Luc-Primaube – Espoir foot 88……18 heures Blagnac III – Rieupeyroux……18 heures Castres – Montbazens-Rignac……18 heures Saint-André-de-Sangonis – Millau……18 h 30 Biars-Bretenoux – Le Monastère……19 heures Lacapelle-Marival – Réquista……18 heures - Régional 1 féminin (20e journée) : Druelle – Montauban II……18 heures Rodez II – Toulouse II……20 h 30 - Départemental 1 (19e journée) : Ouest Aveyron – Comtal II……19 heures Bas Rouergue – Luc-Primaube II……20 heures Saint-Geniez – Lévézou……20 heures Druelle II – Saint-Georges-de-Luzençon……20 h 30 AUTOMOBILE - Rallye Terre des causses (1re journée) : ES1 : Foissac-La Bouyssière……Mathieu Margaillan (Skoda Fabia rallye 2) ES2 : Prix-Loupiac……Mathieu Margaillan (Skoda Fabia rallye 2) ES3 : Mas de Cance-Gelles……François-Xavier Blanc (Skoda Fabia rallye 2) ES4 : Foissac-La Bouyssière……Mathieu Margaillan (Skoda Fabia rallye 2) ES5 : Prix-Loupiac……Mathieu Margaillan (Skoda Fabia rallye 2) ES6 : Mas de Cance-Gelles……17 h 34 BASKET-BALL - Nationale 3 masculine (23e journée) : Tain-Tournon – Rodez……20 heures - Nationale 3 féminine (21e journée) : Élan Aveyron – Saint-Jean-de-Muzols……20 heures HANDBALL - Nationale 3 féminine (5e journée de la poule basse) : Rodez-Onet – Tournfeuille II……20 heures DIMANCHE 7 AVRIL FOOTBALL - U19 National (23e journée) : Toulouse – Rodez……11 heures - U17 National (23e journée) : Rodez – Rovenain……14 heures - Régional 1 (17e journée) : Rodez II – Golfech……15 heures - Régional 3 (17e journée) : Bassin Aveyron – Onet-le-Château II……15 heures - Départemental 1 (19e journée) : Espalion – Aguessac……15 heures RUGBY - Fédérale 2 (21e journée) : Lévézou Ségala – Pézenas……15 h 15 Millau – Canton d’Alban……14 h 30 Decazeville – Isle……15 h 15 - Fédérale 3 (18e et dernière journée de la phase regulière) : Sigean-Port-la-Nouvelle – Saint-Affrique……15 h 15 Caussade – Rodez……15 h 15 AUTOMOBILE - Rallye Terre des causses (2e et dernière journée) : ES7 : Grottes de Foissac-Montsalès……11 h 23 ES8 : Villeneuve-Gelles……12 h 06 ES9 : Grottes de Foissac-Montsalès……15 h 09 ES10 : Villeneuve-Gelles……15 h 52