Football : Rodez concède le nul au terme d’un match fou et perd Sébastien Cibois sur blessure

Samedi 6 avril, Rodez a concédé le match nul face à Quevilly, mais a conservé sa cinquième place.

De l’euphorie aux regrets ultimes… Samedi soir, Rodez est une nouvelle fois passé par toutes les émotions à Paul-Lignon. Les plus belles, mais pas que.

La soirée avait pourtant magnifiquement commencé, grâce à deux réalisations très rapides de Killian Corredor, dont une première à la 7e minute sur un corner parfaitement tapé par Lorenzo Rajot, capitaine du jour (Danger ayant démarré sur le banc).

Quasiment jamais inquiété en première période, le Raf est toutefois retombé dans ses travers en encaissant un but par Camara à la 45e +2…

Pas de quoi le démotiver pour autant, puisqu’il a repris son matelas d’avance grâce à un but de Kévin Boma à la 49e. Jusque-là, tout allait bien. Jusque-là… Après cette troisième réalisation, les Ruthénois ont enchaîné une sortie sur blessure du gardien Sébastien Cibois, au profit du jeune Enzo Crombez, un but refusé pour hors-jeu de Waniss Taïbi, un carton rouge de Kévin Boma et deux buts bretons, dont un dernier à la 90e+3…

3-3 score final. Que de regrets, malgré une cinquième place conservée grâce à la défaite de Caen face à Bordeaux.