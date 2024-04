Onet-le-Château : les Restos du cœur ouvrent leur nouveau local pour accueillir toujours plus

Depuis le 2 avril, le centre d’activités des Restos du Cœur du Ruthénois a déménagé au 11 boulevard des Balquières. Il est ouvert tous les mardis et vendredis de 9 h à midi et de 13 heures à 17 heures.

C’est un local plus grand (plus de 500 m2), mieux agencé et plus facile d’accès qui a été aménagé, grâce à l’aide et au savoir-faire des bénévoles du centre et de l’entrepôt, particulièrement investis et motivés pour faire tous les travaux de rénovation et d’aménagement nécessaires à l’activité : un coin rencontre, un coin bar, où le café chauffe en permanence, une grande pièce avec toutes les denrées en frigo ou sur des étals bien rangés, un autre comme entrepôt, des bureaux pour les responsables, mais aussi pour accueillir et aider les personnes…

"Nous les remercions sincèrement, mais nous remercions aussi tous les bricoleurs qui ont mis leurs talents au service des restos du cœur, parmi lesquels plusieurs personnes accueillies (dont certaines aident aussi dans la distribution ou la collecte) qui ont grandement participé au transport et au rangement du matériel et des denrées. Grâce à eux, le déménagement n’a duré qu’une semaine, Il est évident que sans leur participation, l’opération aurait été plus longue et plus épuisante pour tous…". Certes fatigante, ce fut une belle semaine de partage autour de ce projet commun, riche en échanges et en lien social.

Des personnes accueillies plus nombreuses

Ce local désormais opérationnel accueille sur ses jours d’ouverture quelque 400 familles, soit 915 personnes (qui sont éligibles en fonction de leur reste à charge, calculé sur les ressources de la famille moins tous les frais liés au logement), un chiffre en très nette progression et qui a justifié encore plus ce déménagement dans ce local plus grand et fonctionnel. D’autant qu’au-delà de ces familles, les Restos accueillent tout le monde, soit pour boire un café, soit pour discuter ou encore pour avoir des conseils… 70 bénévoles dont une vingtaine de "très" réguliers gravitent autour de la présidente départementale (qui est aussi bénévole) Aline Rivière, le responsable du centre Sébastien Viguier et la co-responsable Gilou Deluca.