Onet-le-Château. Caprice et sa harpe ont illuminé la soirée apéro-concert du Krill

Chanteuse pop, harpiste hip-hop ! Caprice est sans aucun doute hors norme… Cette jeune chanteuse révolutionne toutes les tendances actuelles en fusionnant pop, rap et électro avec la splendeur de sa harpe, dont elle joue merveilleusement bien et quel que soit le registre : en fait, une vision unique et moderne qui n’a qu’un objectif, celui de démocratiser cet instrument.

Toutes celles et ceux qui sont venus à ce nouvel apéro-concert qui a eu lieu vendredi au Krill, ont (re) découvert en Caprice, une artiste qui explore des thèmes profonds tels que les rêves, la confiance en soi, la famille et l’humain (avec entre autres, sa chanson sur les enfants, que le public a bien repris) et l’amour, le vrai, le pur, celui qu’elle décline dans sa chanson "à la vie, à l’amor".

On reconnaît volontiers que c’est une fusion audacieuse, mais avec sa jolie voix envoûtante, Caprice nous a offerts une belle soirée en ouvrant les portes d’un univers où l’émotion est au centre de son art et ça, ce n’est pas rien.