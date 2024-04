Don du sang : "Dans cet acte, il y a beaucoup de générosité, comme en cuisine !", la cheffe étoilée Nicole Fagegaltier derrière les fourneaux ce lundi à Rodez

La célèbre cheffe étoilée sera aux manettes de la collation proposée lundi 8 avril 2024 à la Maison du don, à Bourran, à Rodez.

L’Établissement français du sang (EFS) Occitanie fait rimer gourmet et générosité, grâce à des événements gastronomes. Nicole Fagegaltier, cheffe étoilée du restaurant du Vieux-Pont à Belcastel assure aujourd’hui à la Maison du don à Rodez, la préparation de la collation.

"Un moment convivial et de partage"

"La collation, suite à un don de sang, c’est un moment convivial et de partage, et je suis ravie de la préparer", lance la cheffe aveyronnaise. "Chez nous, donner c’est une histoire de famille ; ma mère donnait son sang, je donne mon sang, et aujourd’hui, mon fils est également donneur. Dans cet acte, il y a beaucoup de générosité, comme en cuisine ! J’y vois ce lien car quand on cuisine, on donne aux autres, on a l’envie d’apporter du bonheur".

"Donner, c'est une histoire de famille"

En participant à cette opération, Nicole Fagegaltier apporte une aide précieuse à l’établissement du sang français. " Les vacances de Pâques et les ponts du mois de mai sont généralement synonymes de baisse de fréquentation des collectes et l’Établissement français du sang risque de manquer de poches de sang pour répondre sereinement aux besoins des malades ", expliquent les responsables dans un communiqué.

1 000 dons de sang nécessaires chaque jour en Occitanie

"1 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en Occitanie, pour répondre aux besoins des patients. Certains souffrent d’une maladie du sang (drépanocytose, thalassémie, leucémie…), d’une maladie du système immunitaire, ou encore de cancers, nécessitant des transfusions sanguines régulières ou des médicaments dérivés du sang. D’autres ont un besoin plus ponctuel mais vital (hémorragies au cours d’un accouchement, d’une opération chirurgicale, victimes d’accidents)", poursuit l’EFS. De quoi allier bonne action et gourmandise.