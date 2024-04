Olemps. La journée mondiale Parkinson se déroulera à la 777 le 24 avril

La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative qui touche plus de 270 000 personnes en France et 27 000 nouveaux cas par an. L’association France Parkinson a été créée en 1984 par le Professeur Yves Agid, neurologue à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Son objectif était de créer du lien entre les malades et leur famille pour éviter qu’ils s’isolent et restent seuls face à la maladie. L’association leur permet d’échanger et de faire entendre leur voix auprès des pouvoirs publics et des médias.

2024 est l’année des 40 ans de France Parkinson.

Information, sensibilisation et partage

À l’occasion de la journée mondiale Parkinson, qui a lieu le 11 avril, les comités de l’association organisent des événements dans toute la France du 30 mars au 31 mai. Réunis autour d’Anne Marie Desaire (déléguée) et Évelyne Balichard (déléguée adjointe), les bénévoles du comité France Parkinson de l’Aveyron s’activent pour préparer la première journée mondiale Parkinson qui aura lieu le 24 avril à Olemps salle 7/77 de 9 h à 16 h 30.

Cet événement d’information, de sensibilisation et de partage est ouvert à tous, malades, accompagnants mais aussi professionnels et toutes personnes souhaitant s’informer sur la maladie de Parkinson.

Le programme complet est prêt avec, le matin, des conférences des spécialistes de la maladie (avec le Dr Rioboo de Larriva neurologue et le service de neurologie du Centre hospitalier de Rodez) .

L’après-midi fera place au mouvement avec des ateliers où chacun pourra découvrir et s’exercer aux différentes activités physiques essentielles pour prévenir et ralentir l’évolution de la maladie.

Des stands permettront de rencontrer et d’interroger des professionnels du parcours de soins sur les bonnes pratiques à adopter pour mieux vivre sa maladie.

Les programmes d’accompagnement et activités proposés par le comité de l’Aveyron seront également présentés, avec pour objectif d’apporter du soutien et des réponses aux personnes malades et à leur entourage.

Tout est prêt pour accueillir les visiteurs qui, le midi, trouveront à proximité de quoi se restaurer.

Renseignements 06 43 94 34 10 comite12@franceparkinson.fr