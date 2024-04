Villefranche-de-Rouergue. "On est là pour défendre les droits des patients"

La commission des usagers de l’hôpital de Villefranche participe à l’amélioration de la prise en charges des patients.

L’hôpital de Villefranche est un outil essentiel pour notre territoire, notamment avec une population vieillissante. Il doit continuer à couvrir un large panel de soins", arguent Marc Hubentz et Josiane Etchepare. Les deux représentants des usagers du centre hospitalier sont la voix de la patientèle.

Désignés par l’ARS, ils siègent à la commission des usagers et au conseil de surveillance, auprès de la Direction, des médecins et représentants du personnel. "On est là pour défendre le droit des patients", appuie Marc Hubentz. "On travaille pour s’assurer que la qualité des soins soit au rendez-vous". Les représentants reçoivent ainsi régulièrement des courriers d’usagers de l’hôpital, qui font remonter à la Direction, à laquelle ils sont indépendants. "Par exemple, un problème auquel nous faisons souvent écho, ce sont les chutes de personnes âgées hospitalisées", poursuit Josiane Etchepare. "On cherche ce qui a pu les causer, si ça vient du patient, d’un défaut de barrière ou d’un oubli. On assure l’anonymat et la confidentialité. Cela permet d’améliorer la prise en charge des patients".

"Des incompréhensions peuvent provoquer des conflits"

"La majorité des réclamations sont liées aux urgences", indiquent les deux représentants. "Les gens veulent parfois tout de suite mais ce n’est pas si simple. Nous sommes aussi là pour améliorer la communication entre l’hôpital et les patients. Parfois des petites incompréhensions peuvent provoquer des conflits."

Dernièrement, une permanence a ouvert chaque mois pour accueillir du public. Une solution encore plus directe pour faire remonter les informations. Les prochains rendez-vous auront lieu le 6 mai et le 3 juin au bâtiment soins médicaux de l’Ehpad de Rulhe.

Les représentants sont aussi joignables par mail : repréentants.usagers@ch-villefranche-rouergue.fr