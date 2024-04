Énorme frayeur pour cet adolescent et pour sa maman qui a été contactée par téléphone pour payer une rançon.

Un adolescent de 15 ans a été enlevé par trois jeunes dans l’Indre-et-Loire. Par téléphone, ils ont réclamé une somme d’argent de plusieurs milliers d’euros à la mère à titre de rançon, confirme la procureure de la République de Tours, Catherine Sorita-Minard, lundi 8 avril 2024.

Les trois suspects de l’enlèvement, âgés de 18 ans, ont été interpellés dans la voiture où était également retenue la victime. "Le mobile de ces faits reste flou. En tout état de cause, à ce stade, les faits n’apparaissent pas en lien avec un trafic de stupéfiants", relève le parquet.

COMMUNIQUÉ suite à ouverture d'une enquête pour enlèvement, séquestration, violences et tentative d'extorsion cette nuit à Joué-les-Tours. pic.twitter.com/wUq81JF75w — \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 Procureure Tours - Catherine Sorita-Minard (@ProcureureTours) April 8, 2024

Garde à vue prolongée pour les trois mis en cause

L’adolescent présentait des traces de coups au visage et aux mains lorsqu’il a été récupéré par les forces de l’ordre. Il a été hospitalisé mais a pu sortir ce lundi.

La garde à vue des ravisseurs a été prolongée pour enlèvement et séquestration, tentative d’extorsion et violences aggravées sur mineur. "Les mis en cause n’ont pas d’antécédent à leur casier judiciaire. Les auditions et les actes d’enquête se poursuivent", informe la procureur par voie de communiqué en fin d’après-midi.

Les trois jeunes sont domiciliés à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire), au sud de Tours. L’adolescent qui a été enlevé vit dans la ville voisine de Saint-Avertin.