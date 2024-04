Aveyron : les bons gestes de taille des pommiers pour récolter de nombreux fruits

L’association Variétés Locales 12, une structure qui œuvre pour la découverte et la sauvegarde du patrimoine fruitier en Aveyron, offre ses conseils.

Pour obtenir chaque année de bonnes pommes, avec des récoltes constantes en quantité et en qualité, une taille efficace du pommier doit être réalisée. En effet, dans la nature, cet arbre fruitier a tendance à alterner sa production entre les années "pleines" et les années "creuses". Il faut donc intervenir pour atténuer une fructification excessive ou, au contraire, la stimuler.

La plupart des pommiers exigent en effet une taille annuelle, en mars ou avril, pour obtenir une bonne production de fruits. Sinon, les branches se multiplieront, ce qui réduira d’autant la lumière à l’intérieur de l’arbre. Si bien que votre pommier, pourra se délester d’un bon nombre de ses fruits bien avant leur maturité, souvent en juin.

Un atelier dans les jardins de Luc

Mais il ne faut surtout pas s’improviser élagueur. C’est pour cela que l’association Variétés Locales 12 avait donné rendez-vous aux curieux et aux passionnés de fruits au verger de sauvegarde de Luc pour une initiation à la taille des 75 pommiers de variétés anciennes et locales. Un public intéressé a pu bénéficier du savoir faire de Gérard André et de de Francois Aigouy, co-présidents de l’association qui, avec pédagogie, sécateur en main, ont montré les différentes méthodes pour réussir une taille idéale afin d’obtenir des fruits de qualité.

Charpentières, sous-charpentières, coursonnes, brindilles, lambourdes, bourgeons à bois et à fleurs, autant de jolis mots pour devenir un bon arboriculteur.Variétés Locales 12 est une structure qui œuvre pour la découverte et la sauvegarde du patrimoine fruitier en Aveyron. Elle intervient régulièrement au près du public et des scolaires car il est important que le savoir de nos anciens soit transmis aux jeunes générations. L’association est désormais reconnue nationalement. L’Aveyron est une terre de pommes.