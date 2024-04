Le corps de Lorenzo, âgé de 16 ans a été retrouvé à Magescq lundi 8 avril, peu de temps après qu’un avis de recherche avait été lancé par la gendarmerie des Landes dans la matinée.

La gendarmerie des Landes avait lancé tôt le matin du lundi 8 avril un appel à témoins afin de retrouver Lorenzo, âgé de 16 ans. L’adolescent a été retrouvé mort au bord de l’autoroute, relate le journal Sud Ouest.

"Lorenzo MH. vient d’être retrouvé. Merci d’avoir pris le temps de consulter et partager massivement notre publication. Votre collaboration a été une nouvelle fois essentielle même si ces recherches opérationnelles ont malheureusement débouché sur une triste issue", a écrit lundi 8 avril en début d’après-midi la gendarmerie des Landes sur Facebook. Un post qui confirme l’information de nos confrères de Sud Ouest.

Le corps retrouvé en bordure de l’autoroute A63

Le corps de l’adolescent a été retrouvé en bordure de l’autoroute A63 qui relie Bordeaux à Bayonne. Après avoir été repéré par un patrouilleur routier sur la commune de Magescq, lieu de disparition de Lorenzo, il a été identifié comme étant celui de l’adolescent de 16 ans.

Une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte par le parquet de Dax et confiée aux gendarmes de la brigade de recherches de Dax et ceux de l’escadron départemental de la sécurité routière afin de comprendre la cause de la mort.