Onet-le-Château. Le tournoi du BCRO, rendez-vous incontournable

Pour le club de bowling, le printemps est synonyme de 2 grands rendez-vous : le tournoi doublette scratch Handicap qu’il organise les 26, 27 et 28 avril au Bowling du Rouergue et la présenta-tion de sa nouvelle plaquette.

La plaquette, c’est le fruit de trois mois de travail d’une dizaine de licenciés, en collaboration avec le graphiste et le Bowling du Rouergue, durant lesquels ils recherchent des partenaires (61 cette année, dont 9 nouveaux) et peaufine "son look". Une brochure qui sera distribuée et accompagnera le club et ses licenciés tout au long de l’année, lors des différentes compétitions fédérales et plus localement, les ligues.

Un tournoi d’exception

Quant au Tournoi, le 38° du nom, il fait désormais parti du paysage sportif national et même en dehors de nos frontières, certains ne rateraient pour rien au monde ce rendez-vous qui allie une organisation exceptionnelle, un accueil et une gastronomie bien de chez nous (et l’occasion de faire un peu de tourisme et quelques achats sur le Ruthénois !) et des partenaires très impliqués comme bien sur le Bowling du Rouergue et le Conseil départemental.

Ce sont 80 doublettes venant de Paris, Nice, Strasbourg, Toulouse, Nantes et même Monaco ou la Belgique qui s’affronteront en terre aveyronnaise. Une affiche exceptionnelle puisque seront présentes 4 doublettes de l’Equipe de France (Alexandra Lopes-d’Andrande et Sabine Goron, Maria Marczace et Stéphanie Dubourg, Emma Friant et Manon Grandsire, Laura Garcia et Mélissa Garcia), le samedi à 13 h 15, mais aussi les meilleurs joueurs français (handicap 0 avec une moyenne annuelle de 220 !), sans oublier les licenciés du BCRO, toujours présents sur les tournois.

La compétition se déroulera en 5 tours de sélections du vendredi 17 h 45 au dimanche 12 h 30. Le dimanche après-midi, deux finales auront lieu en simultanées en Round Robin, sur les 16 pistes : une en scratch et l’autre en Handicap, avec pour chacune les huit meilleurs doublettes. Les podiums auront lieu vers 17 h45.

Vous l’aurez compris le spectacle sera au rendez-vous, c’est gratuit et le club vous attend nombreux !