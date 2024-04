Attaque au couteau sur les quais de Bordeaux : un mort et un blessé, l'assaillant abattu par la police, ce que l'on sait

Au moins deux passants ont été agressés au couteau à Bordeaux en début de soirée, l'une des victimes n'a pas survécu.

Un homme, suspecté d'avoir poignardé mercredi 10 avril 2024 en début de soirée au moins deux personnes sur les quais de Bordeaux, dont une mortellement, a été tué par des policiers alors qu'il tentait de prendre la fuite, a-t-on appris de sources policières.

Les motifs de l'attaque au couteau ou l'identité de l'agresseur ne sont pas connus, ont souligné les sources policières, précisant que les faits s'étaient produits peu avant 20 heures, dans le secteur très fréquenté du Miroir d'eau sur les quais de la Garonne.

Le secteur a été bouclé

Nos confrères de Sud-Ouest précisent que le quai et le pont en pierre ont été interdits à la circulation. Des témoins ont confié avoir vu l'agresseur "enturbanné" et armé d'un couteau sur ce coin de promenade. Il est encore trop tôt pour qualifier ou non l'attaque comme d'un attentat terroriste.

Des images particulièrement insoutenables circulent sur les réseaux sociaux, dévoilant l'agression au couteau d'une des victimes.

Un homme tué par un policier à#Bordeaux. En début de soirée ce mercredi 10 avril, un individu a fait usage d’un couteau sur les quais. Bilan : un mort et un blessé. Les policiers ont fait usage d’un fusil mitrailleur pour le neutraliser ⁦⁦@sudouest⁩ ⁦@SO_Bordeaux⁩ pic.twitter.com/z8qYVegZb7 — Moreau Florence (@flohmoreau) April 10, 2024

